Vorfreude aus voller Kehle

Öffentliches Adventssingen unterm Gemeindebaum findet großen Zuspruch

+ Liebgewordene Tradition: das öffentliche Adventssingen zweimal die Woche am Gemeindebaum. Foto: Kjara von Staden

Oyten - Von Kjara Von Staden. „Öffentliches Singen – wo gibt es das sonst?“, ist Peter Francks Antwort auf die Frage, warum sich jedes Jahr aufs Neue so viele Oytener zum Adventssingen unterm Gemeindeweihnachtsbaum an der Schulstraße zusammenfinden. Auch im 17. Jahr findet das vorweihnachtliche Miteinander, das in der Adventszeit immer dienstags und freitags gegen 18 Uhr kurz nach dem Glockengeläut der benachbarten St.-Petri-Kirche beginnt, großen Zuspruch. Sich eine kleine Weile aus dem Alltag ausklinken und bewusst die Vorfreude aufs Fest genießen – das wissen viele zu schätzen.