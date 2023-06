Vollsperrung in Oyten mit Verspätung

Von: Petra Holthusen

Erste Sperrgitter wie hier auf der Achimer Straße hinter der weiterhin geöffneten Zuwegung zum Gewerbegebiet „Oyten A1“ wurden im Laufe des Montags aufgestellt. © Holthusen

Oyten – Verkehrstechnisch stehen Oyten mindestens elf heikle Wochen ins Haus, und gleich der Start verlief nicht nach Plan: Vergeblich hielten Auto- und Lastwagenfahrer heute Morgen Ausschau nach Anzeichen der behördlich angekündigten Vollsperrung der Landesstraßenverbindung zwischen Achim und Oyten und der entsprechenden Ausschilderung der Umleitungsstrecken.

Erst im Laufe des Montags begann die beauftragte Firma mit dem Aufstellen von Sperrgittern und Hinweisschildern. Weil das nicht an allen Stellen gleichzeitig gelingen kann, sorgte zunächst Stückwerk auf dem einen oder anderen Straßenabschnitt für Irritationen. Ab morgen soll die lange geplante Vollsperrung nun aber greifen und der Verkehr über die ausgewiesenen Umfahrungen rollen. Darauf hoffte jedenfalls heute Michael Bruns, Projektverantwortlicher bei der Oytener Gemeindeverwaltung.

Bis voraussichtlich Anfang September endet in den kommenden Wochen die Achimer Straße (L 167) aus Richtung Embsen für den motorisierten öffentlichen Verkehr kurz vor der Baustelle in Oyten. Aus dieser Richtung sind der Ort und weiterführende Verbindungen vorübergehend nicht erreichbar (wir berichteten). Die Oytener A1-Auffahrt in Richtung Hamburg und die Abfahrt aus Richtung Bremer Kreuz kommend sind von der Sperrung ebenfalls betroffen.

Erforderlich ist die Vollsperrung für den Bau der letzten Teil- und Anschlussstücke des neuen Kreisverkehrs auf der Achimer Straße in Höhe der A 1 in Oyten. Für die mindestens elfwöchige Vollsperrung der Landesstraße im Bereich der Kreiselbaustelle haben die beteiligten Behörden und Unternehmen ein Verkehrskonzept samt Umleitungsstrecken erarbeitet. Das hatte Michael Bruns vorige Woche bekanntgegeben.

Demzufolge wird der Verkehr weiträumig über Bassen und Achim umgeleitet – vorrangig über die L 168 (Oytermühle, Hamburger Straße, Große Straße) sowie die L 156 (Borsteler Straße, Fuhrenkamp, Uesener Feldstraße, Brückenstraße) und umgekehrt.

Schleichverkehre durch Wohngebiete in Embsen und Borstel sollen mittels Durchfahrtssperren unterbunden werden.

Schulbussen sowie dem Einsatz- und Rettungsverkehr wird die Durchfahrt durch den Baustellenbereich per Schrankenlösung ermöglicht. Fußgänger und schiebende Radfahrer können ebenfalls passieren.

Michael Bruns hätte sich nach eigenen Worten gewünscht, dass bereits vorige Woche eine vorläufige Beschilderung die Autofahrer über die anstehende Sperrung und die großräumige Umleitung informiert hätte. „Das hat nicht geklappt“, bedauerte der Bauamtsvertreter. Mit der Absperrung und Beschilderung habe die von der Gemeinde Oyten mit dem Kreiselbau beauftragte Straßenbaufirma ihrerseits ein Subunternehmen betraut, erklärte Bruns auf Nachfrage.

Sichtbar tätig geworden war die Firma bis Montagmorgen nicht, sodass der Baustellenbereich nicht wie angekündigt abgeriegelt und Umleitungsstrecken noch nicht gekennzeichnet waren. Letzteres „muss ja schon auf der Autobahn beginnen“, erinnerte Bruns. Er hoffte auf die fertige Ausschilderung des Verkehrskonzepts samt polizeilicher Abnahme bis zum Abend.

Nach den Herausforderungen der Oytener Kreiselbaustelle hat sich der gemeindliche Projektleiter vorgenommen, „nie mehr irgendwo über Sperrungen und ihre Umsetzung zu meckern“. Denn, so Bruns, „es ahnt ja keiner auch nur im entferntesten, was da alles dranhängt“.

Den detaillierten Umleitungsplan stellt die Gemeinde auf ihrer Homepage www.oyten.de bereit.

Am neuen Kreisverkehr zwischen Achimer Straße (links) und A1-Anschluss Fahrtrichtung Hamburg müssen die letzten Teil- und Anschlussstücke fertig gebaut werden. Dafür ist die Vollsperrung der Landesstraßenverbindung zwischen Achim und Oyten erforderlich, die voraussichtlich bis Anfang September andauern wird. © Holthusen