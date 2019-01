Schwerer Unfall auf der A1: Fünf Verletzte und eine lange Sperrung

Oyten/A1 - Nach einem schweren Unfall am Samstagmittag ist die Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen mehrere Stunden voll gesperrt worden. Betroffen war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Hamburg, teilt die Polizei mit.

Update, Sonntag:

In einer Meldung vom frühen Samstagabend fassen die Beamten der Polizei Verden/Osterholz die Einzelheiten des Unfalls abschließend zusammen.

Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Menschen verletzt, zwei davon schwerst. Eine 42 Jahre alte Frau aus Verden, die den Unfall durch einen Fahrspurwechsel ausgelöst hatte, und ihre zwei sieben Jahre alten Kinder standen nach der Kollision unter Schock.

Der 28-jährige Fahrer und eine 32 Jahre alte Beifahrerin, beide aus Bremen, deren Fahrzeug sich mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen befand, als die 42-jährige Verdenerin die Spur wechselte, wurden schwerverletzt. Die beiden mussten durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oyten mit schwerem Gerät patientengerecht aus ihrem völlig zerstörten und im Seitengraben liegenden Fahrzeug befreit werden.

Durch die Sperrung in Richtung Hamburg kam es zu einem Rückstau, dessen Länge zeitweilig bis zu 13 Kilometer betrug, teilte die Polizei weiter mit. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Oyten abgeleitet, auch auf der Umleitungsstrecke kam es zu Überlastungen.

Weil aus den beiden havarierten Fahrzeugen Kraftstoffe ausliefen, muss das Erdreich auf Weisung der Unteren Wasserbehörde des Landkreises ausgekoffert werden. Die Höhe des entstandenen Schadens beziffert die Autobahnpolizei Langwedel auf rund 35.000 Euro.

Update, Samstag, 16.55 Uhr: Rechter Fahrstreifen gesperrt

Nach ersten Informationen unseres Reporters vor Ort sind vier Menschen bei dem Unfall verletzt worden, drei von ihnen schwer. Insgesamt drei Fahrzeuge waren an dem Zusammenstoß auf der A1 beteiligt. Entgegen der Erstmeldung war kein Lastwagen involviert.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei wechselte das vordere der drei Fahrzeuge den Fahrstreifen. Ein folgendes Auto fuhr mit großer Geschwindigkeit auf und wurde nach rechts geschleudert. Die Insassen dieses Fahrzeugs wurden im Wrack eingeklemmt. Dieses Auto kollidierte mit dem dritten Wagen - alle drei Autos blieben im Seitenraum liegen.

Die zwei eingeklemmten Unfallopfer mussten von der Feuerwehr möglichst schonend befreit werden. Dazu entfernten die Wehrleute das Dach des Wagens und öffneten die Türen mit hydraulischem Rettungsgerät. Nach rund eineinhalb Stunden waren beide Personen befreit.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Rettungshubschrauber brachte zwei Schwerverletzte in eine Klinik, der dritte Schwerverletzte wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es bildete sich während der Vollsperrung ein langer Rückstau, der eine Länge von mehr als acht Kilometern umfasst hat und fast bis zum Bremer Kreuz reichte.

+ Während der Vollsperrung bildete sich ein großer Rückstau. © Butt Im Moment ist noch der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn ist beauftragt worden. Die Autobahnpolizei Langwedel hat die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache und zur Schadenshöhe aufgenommen.

Die Erstmeldung von 14.15 Uhr: Schwerer Unfall auf A1

Der Unfall hat sich gegen 13.30 Uhr ereignet. Beteiligt sein sollen ein Lastwagen und ein Auto, das schwer beschädigt im Seitenraum der Autobahn stehen soll. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind bereits vor Ort.

Die Einsatzkräfte bitten die Autofahrer, eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden. Ortskundige Autofahrer sollten den Autobahnabschnitt weiträumig umfahren.

Zur Unfallursache, Anzahl von verletzten Personen oder zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Details nennen. Auch die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt.

jdw/cb

