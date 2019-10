Volker Schröder wird neuer dritter Mann

Oyten – Eine wichtige Personalie ist geklärt. So wählte der Gemeinderat Oyten mit großer Mehrheit Volker Schröder (SPD) zum neuen stellvertretenden Bürgermeister. Nur die vier Grünen-Abgeordneten stimmten gegen ihn. Der neue Vorsitzende der SPD-Fraktion löst Heiko Oetjen ab, der nach der vor Wochen die Konsequenz aus seiner Niederlage als SPD-Bürgermeisterkandidat gezogen hatte, seine Ämter als stellvertretender Bürgermeister und als SPD-Fraktionsvorsitzender niederlegte und auch sein Ratsmandat zurückgab.

Volker Schröder war der einzige Vorschlag für die Wahl. Die Grünen hatten vorher beantragt, das Amt nicht wieder zu besetzen. „Wir haben jetzt drei Stellvertreter. Wir als Grüne unterstützen nur einen Stellvertreter. Wenn jetzt bald die CDU die Bürgermeisterin stellt und die SPD den Stellvertreter, reicht das aus. Wir möchten das die Ortsvorsteher stärker berücksichtigt werden“, erklärte Hubert Dapper (Grüne). Bürgermeister Manfred Cordes (SPD) erklärte: „Es sind viele repräsentative Termine wahrzunehmen. Bei nur einem Stellvertreter ist es fast unmöglich, diese Termine zu besuchen. Aus praktischen Gründen schlage ich vor, die drei Stellvertreter zu behalten.“ Uwe Wappler (AfD) meinte: „Der Antrag der Grünen ist reine Schaumschlägerei, weil die Stellvertreter und die Ortsvorsteher ehrenamtlich tätig sind. Sie sollten keineswegs gegeneinander ausgespielt werden.“

Den Antrag der Grünen lehnte der Rat mit großer Mehrheit ab und wählte dann Volker Schröder zum neuen stellvertretenden Bürgermeister. Schröder nimmt Oetjens Platz im Verwaltungsausschuss ein. Hermann Duhn ist der Nachrücker der SPD im Rat. Bürgermeister Manfred Cordes erinnerte noch einmal an die Verdienste von Heiko Oetjen, „der sich in der Ratssitzung öffentlich nicht erklären wollte“, so Cordes. „Heiko Oetjen wirkte 28 Jahre im Gemeinderat mit. Er hatte eine hervorragende Art und Weise sich in die Gemeinde mit einzubringen, war eine starke Persönlichkeit, stellvertretender Bürgermeister und SPD-Fraktionsvorsitzender. Im Namen des Rates bedanken wir uns für seine Arbeit“, so Cordes.

Zum Ende der Sitzung erinnerte Ratsvorsitzender Günter Block-Osmers (SPD) an eine Zahl: 107. „107 Ratssitzungen hat unser Bürgermeister Manfred Cordes erlebt. Und diese ist seine Letzte als Bürgermeister. Wir bedanken uns bei dir für deine Arbeit“, so der Ratsvorsitzende. Als Dank und Anerkennung standen alle Ratsmitglieder auf und applaudierten, was der scheidende Bürgermeister sichtlich bewegt entgegennahm. woe