Vize-Bundestagspräsident Thomas Oppermann mit Heiko Oetjen beim Rundgang durch Oytener Firma

Besuch aus Berlin bekam am Mittwochabend Heiko Oetjen, der Oytener Bürgermeisterkandidat der SPD (M.): Thomas Oppermann, Vize-Präsident des Deutschen Bundestags, besichtigte mit einer SPD-Delegation aus Oyten das Unternehmen 247 Tailor Steel. Zuvor verschaffte sich der Abgeordnete einen Einblick in den Gewerbepark Oyten A1, der mit EU-Fördermitteln entstanden war. Oppermann zeigte sich beeindruckt, auch vom Rundgang bei 247 Tailor Steel. 2007 in den Niederlanden gegründet „mit zwei Maschinen und null Kunden“, wuchs der Stahl verarbeitende Betrieb 2018 auf einen Umsatz von 13 Millionen Euro. Das Unternehmen, das in Oyten 74 Mitarbeiter beschäftigt, führt den Erfolg auf die digitale Verarbeitung und Vermarktung seiner Produkte zurück. Das Foto zeigt Verkaufsdirektor Florian Matt, den operativen Geschäftsführer Peter Nales, Heiko Oetjen, Thomas Oppermann sowie Paul Schipper, avisierter Geschäftsführer von 247 Tailor Steel (v.l.). Foto: duncan