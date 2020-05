Virtueller Nostalgiebummel

Bassener Dorfmuseum öffnet dank Bildergalerie zumindest digital wieder seine Pforten

+ Ein Prunkstück im Dorfmuseum ist der alte Bassener Kaufmannsladen. Foto: Barning

Bassen – Der Internationale Museumstag am 17. Mai musste coronabedingt ohne die Öffnung des Dorfmuseums unter dem Dach von Blocks Huus in Bassen über die Bühne gehen. Allerdings nutzte Christel Barning, einer der Bassener Heimatchronisten, den besonderen Tag, um Interessierten ab sofort wenigstens einen digitalen Museumsbesuch zu ermöglichen: Mit mehr als 110 eingestellten Fotos von den ungezählten Exponaten gewährt Barning einen Einblick in das Innenleben des Dorfmuseums – zu sehen unter www.blockshuus.de auf der Homepage des Dorfgemeinschaftsvereins.