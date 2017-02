Vier Autos in Oyten aufgebrochen

Oyten - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Oyten vier höherwertige Pkw aufgebrochen. Das teilt die Polizei am mit.

Die Fahrzeuge standen im Umfeld der Stader Straße und der Hauptstraße. Bei zwei Mercedes-Benz, einem BMW und einem Ford wurden jeweils eine Scheibe eingeschlagen und Navigationsgeräte sowie sonstige wertvolle Fahrzeugteile ausgebaut.

Nach Schätzungen der Polizei entstand ein Gesamtschaden von über 8000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Telefon 04202/996-0 zu melden.

