Viele Bläser an vielen Orten – „doch gefühlt wie ein Chor“

Gudrun und Hellmut Piater proben Choräle für die Oster-Balkonmusik des Posaunenwerks. Landauf, landab wollen Musiker am Ostersonntag zeitgleich ab 10.15 Uhr spielend und singend die Osterbotschaft verkünden – das Oytener Ehepaar Piater ist zweistimmig unter dem Dach seines Carports an der Elbestraße dabei. Foto: Holthusen

Oyten - Von Petra Holthusen. Seit Jahrzehnten spielen Gudrun und Hellmut Piater aus Oyten im Posaunenchor der Bremer St.-Matthäus-Gemeinde – auch und besonders gern im Festgottesdienst zu Ostern. Dieses Jahr ist alles anders: Sämtliche Gottesdienste in den Kirchen landauf, landab fallen wegen der Corona-Epidemie aus. Aber festliche Choräle geblasen werden am Ostersonntag trotzdem. Und wie!

Das Ehepaar Piater folgt, von der Idee begeistert, dem Aufruf des Posaunenwerks Hannover zur großen gemeinsamen Oster-Balkonmusik: „Ob singend oder mit dem Instrument: Sängerinnen und Sänger, Bläserinnen und Bläser, wer immer ein Instrument oder seine Stimme zur Verfügung hat, beginnt mit ,Christ ist erstanden', im evangelischen Gesangbuch die Nr. 99 – zu Hause am Fenster, auf dem Balkon, im Garten, im Wald, auf dem Hof, auf der Straße, wo auch immer wir gerade sind.“

Gudrun und Hellmut Piater werden vor ihrer Haustür an der Elbestraße sein: Sie wollen unter dem Dach des Carports spielen; sie ihr Flügelhorn, er sein Euphonium. Beide hoffen, dass sich in Oyten und Umgebung noch weitere Musiker anschließen – „auf dass die Osterbotschaft an vielen verschiedenen Orten durch viele verschiedene Menschen, doch gefühlt wie ein Chor, viele Menschen erreicht. In der Stadt genauso wie auf dem Land, sodass ein akustisches Oster-Band durch die Lande schallt: Christ ist erstanden!“, so heißt es im Aufruf des Posaunenwerks an alle christlichen Musikschaffenden im Land.

Der Beginn der sogenannten Balkonmusik am Ostersonntag, 12. April, wurde aus aktuellem Anlass gerade von 10 auf 10.15 Uhr verschoben: Die Verantwortlichen des ZDF-Fernsehgottesdienstes, der ab 9.30 Uhr aus der Saalkirche in Ingelheim übertragen wird, finden die Aktion so klasse, dass sie damit diesen Gottesdienst „ausläuten“ wollen. „Der Einsatz kommt dann sozusagen von dort, direkt aus dem Gottesdienst“, teilt das Posaunenwerk der evangelischen Landeskirche allen interessierten Teilnehmern der Balkonmusik mit.

Gudrun und Hellmut Piater sind zweistimmig dabei, wenn am Ostersonntag das Zeichen zum Einsatz kommt. Nach dem Auftakt mit „Christ ist erstanden“ spielen sie weitere Choräle: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit; Gelobt sei Gott im höchsten Thron; Auf auf, mein Herz mit Freuden; Er ist erstanden, halleluja; Der Herr ist auferstanden“, zählt Hellmut Piater auf. Und wenn sie Lust haben, wenn Stimmung und Wetter passen, sind Zugaben nicht ausgeschlossen. Piaters Repertoire ist denkbar groß nach einem halben Leben im Posaunenchor. Die Nachbarn an Elbe-, Jade- und Huntestraße und vielleicht auch darüber hinaus dürfen sich also auf ein festliches kleines Konzert frei Haus am Ostersonntag freuen und sollten nicht versäumen, ihre Fenster zu öffnen oder vielleicht sogar zum Zuhören auf die Straße zu gehen – natürlich mit Abstand zu den Nachbarn.

„Die Ostergottesdienste fallen zwar aus – nicht aber die Osterbotschaft von der Auferstehung Jesu: Sie gilt auch in diesem Jahr“, betont Hellmut Piater, der auch Vorsitzender der Evangelischen Allianz Oyten ist. Und, versichert Piater, „die Osterbotschaft ist stärker als Corona!“