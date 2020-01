Versuchter Raub in Bassen: Täter bedroht Angestellte mit Waffe

Ein unbekannter Mann hat in Oyten-Bassen versucht, eine Bäckerei zu überfallen. Die Angestellte bedrohte er mit einer Waffe.

Bassen - Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat der Unbekannte am Freitag gegen 17.50 Uhr die Bäckerei an der Großen Straße in Bassen und forderte Bargeld von der 44 Jahre alten Angestellten. Er bedrohte die Frau mit einer Waffe.

Die Angestellte verweigerte die Herausgabe und lief dem Mann hinterher, als dieser flüchtete. Ein Passant wurde auf die Situation aufmerksam und konnte dem Tatverdächtigen ebenfalls ein Stück folgen. Fahndungsmaßnahmen verliefen dennoch erfolglos, teilt die Polizei mit.

Die Angestellte wurde leicht verletzt und durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt.

Versuchter Raub in Bassen: Täterbeschreibung

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er war mit einer dunklen Jacke mit Kapuze, einer braunen Hose und einem grünen Schal bekleidet. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Unbekannte mit einem Fahrrad zum Tatort gekommen sein.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202/9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

