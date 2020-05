Verschmuster Cooper

Cooper nannte das Tierheim-Team diesen hübschen kleinen Kerl. Seit Dienstag sitzt der gut zwei Jahre alte Kater in der Einrichtung in Verden-Walle. Anwohner der Straße Am Holze in Oyten hatten ihn dort abgegeben, nachdem er schon ein paar Wochen dort herumgelaufen war. Cooper ist ein wenig scheu und auch ein wenig schreckhaft, aber an Menschen gewöhnt und vor allem sehr verschmust. Prägnantestes Kennzeichen: Er hat keinen Schwanz. Weitere Informationen unter Telefon 04230/942020. Foto: Preuß