Vergnügliche Englischstunde

Oytener Grundschüler sehen und hören Theaterstück „Snow White“

+ Puppenspieler Reiner Anding schaffte es mühelos, die Grundschulkinder mit dem englischsprachigen Märchen von „Snow White“ in den Bann zu ziehen und nebenbei ihr Hörverständnis für die Fremdsprache zu erweitern. Foto: Keppler

Oyten – Dass eine Englischstunde spannend sein und Spaß machen kann, erlebten die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Oyten in ihrer Aula. Dort stand der Bad Lauchstädter Schauspieler, Regisseur und Dramaturg Reiner Anding mit seinem Figurentheater auf der Bühne und faszinierte mit dem Märchen „Snow White and the Seven Dwarfs“ – Schneewittchen und die sieben Zwerge in englischer Sprache.