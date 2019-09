Männer würgen Security auf Bassener Erntefest mit Absperrband

Zwei junge Oytener sind auf dem Ernstefest in Bassen ausgerastet. Erst randalierten sie und dann verletzten dann auch noch einen Securitymitarbeiter.

Oyten - Wie die Polizei in Verden mitteilt, kam es zu einer Auseinandersetzung auf dem Erntefest in Bassen: Zwei 25 und 28 -jährige Oytener randalierten im Rahmen von Abbauarbeiten gegenüber einer 38 jährigen Sicherheitskraft aus Oyten. Im Zuge dessen würgten sie ihn mit einem Absperrband am Hals.

Weiterhin warf ein Beschuldigter eine Warnbake in die Luft, die aber nicht das Opfer, sondern den zweiten Beschuldigten traf. Die Sicherheitskraft erlitt leichte Verletzungen, der zweite Beschuldigte wurde schwer verletzt. Bei beiden Aggressoren wurden Blutproben durchgeführt und Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.