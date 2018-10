Vage Ideen für restliche Fördermillionen

Städtebauliche Sanierung Oyten-Ortszentrum: Politik befürwortet Ausweitung des Plangebiets

Oyten - Von Petra Holthusen. 4,2 Millionen Euro von seinen 6,2 Millionen Euro Sanierungsfördergeldern aus dem Programm „Stadtumbau West“ hat Oyten in den vergangenen zehn Jahren abgerufen und verbaut zur gestalterischen Attraktivierung des Ortskerns. Zuzüglich erwarteter Einnahmen aus Grundstücksverkäufen könne die Gemeinde noch 3,8 Millionen Euro an Zuschüssen ausgeben, rechnete Projektleiterin Susanne Steck von der Bremer BauBeCon Sanierungsträger Gesellschaft, die Oyten 2008 mit der Ortskernsanierungsbegleitung beauftragt hatte, am Mittwochabend den Politikern im Ratsfachausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung vor.