Ursula Siewert coacht Menschen bei Umstellung auf gesundheitsdienliche Ernährung

Bassen - Von Petra Holthusen. Mit Nahrungsmitteln, ihren Bestandteilen und Wirkungsweisen beschäftigt sich Ursula Siewert eigentlich schon ihr ganzes Leben.

Beruflich kaufte sie für den Oytener Lebensmittel-Importeur Kreyenhop & Kluge jahrzehntelang Obst und Gemüse in Asien, Mittel- und Südamerika ein. Privat als Langstreckenläuferin war und ist für sie entscheidend zu wissen, wieviele Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße ihr Körper wann in welcher Form für sportliche Höchstleistungen braucht – und aus welchen Nahrungsmitteln sie diesen Kraftstoff beziehen kann.

Eine faszinierende Materie, in die Ursula Siewert vor zwei Jahren als Neu-Rentnerin noch tiefer eintauchte, und nach einem Fernstudium bietet die 64-jährige Bassenerin jetzt Beratungen als Ernährungscoach an – zum einen, weil die Bedeutung von Lebensmitteln als Mittel zum Leben oft unterschätzt wird; zum anderen, „weil es ein gutes Gefühl ist, wenn man jemand anderem helfen kann“.

„Du bist, was du isst.“ Klingt vielleicht abgedroschen, ist deshalb aber nicht weniger wahr. Von Nahrungsergänzungsmitteln, hier ein künstliches Vitamin, da eine Magnesium-Tablette, hält Ursula Siewert genauso wenig wie von synthetischen Zusätzen im Essen oder von Diäten: Sowas mache das Hormon- und Enzymsystem kaputt, sagt sie. Damit der Körper in seiner komplexen Gesamtheit alle lebensnotwendigen Vorgänge und Funktionen erfüllen kann, „müssen wir Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße zu uns nehmen, und wir müssen satt werden“. Ursula Siewert weiß, welche Nährstoffe, Vitamine, Mineralien und Spurenelemente ein Mensch individuell benötigt, welche Lebensmittel für diese Energiezufuhr taugen – und welche Nahrung krank macht. „Das zu bedenken wird mit zunehmendem Alter immer wichtiger“, wenn körperlicher Verschleiß sichtbar wird und Erkrankungen zunehmen: „Es ist wichtig zu verstehen, was der Körper braucht und warum.“

„Es ist schon Disziplin erforderlich“

So wie eine vollwertige Ernährung Abwehrkräfte, Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit steigert, so begünstigt industriell hergestelltes Fertig- und Fastfood mit zuviel Zucker und künstlichen Zusätzen die Entstehung von Krankheiten wie Diabetes, Arthrose, Bluthochdruck, Migräne, Intoleranzen, Stoffwechselstörungen oder Übergewicht. Das Wissen darüber ist die eine Sache, die Umstellung der eigenen Einkaufs-, Koch- und Essgewohnheiten von chemiefrei auf naturbelassen jedoch eine andere. „Es ist schon Disziplin erforderlich, und die Sache mit dem inneren Schweinehund kenne ich ja auch“, sagt Ursula Siewert. Aber es lohnt sich: „Mit einer Umstellung der Ernährung lässt sich bei vielen Krankheitsbildern eine große Besserung erzielen.“ Mehr gute Nahrung – weniger Medikamente, heißt das Ziel.

Ursula Siewert predigt keine Dogmen – tatsächlich serviert sie dem Gast zum Kaffee sogar Marzipanhäppchen –, sie weiß einfach aus jahrzehntelanger Erfahrung, wovon sie spricht. Dass sie mit der Figur einer jungen Frau durch ihren Gemüsegarten stiefelt und in ihrer Altersklasse W60 trotz Hüftprothese wieder locker die Norm für die Deutschen Meisterschaften 2019 über 5000 Meter erfüllt hat, kommt nicht von ungefähr. Womit die frühere Marathon- und meisterliche Langstreckenläuferin bei ihrem zweiten großen Thema neben der bewussten Ernährung wäre: Bewegung.

Bewegung ergänzt das neue Essverhalten

Beides hängt eng zusammen. Bewegung, sagt Ursula Siewert, „war urzeitlich in uns allen drin, um gut zu verstoffwechseln“, also um die zugeführten Nährstoffe im Körper in das umzuwandeln, was er zum Funktionieren braucht. „Aber der Drang nach Bewegung ist uns abhanden gekommen.“ Weshalb der Ernährungscoach auch Tipps für individuelle Bewegung mitgibt.

Wer körperlichen und psychischen Leiden und Missempfindungen über die Ernährung zu Leibe rücken will, kann sich von Ursula Siewert coachen lassen. Mit einem Fernstudium und Praxisseminaren an der staatlich zugelassenen Akademie der Naturheilkunde (AKN) qualifizierte sie sich als Fachberaterin für holistische Gesundheit. Diese geht davon aus, dass die Ernährungs- und Lebensweise eng mit dem körperlichen, geistigen und seelischen Wohlbefinden zusammenhängt. Zum ersten Beratungsgespräch bringen die Klienten ärztliche Befunde und Laborberichte mit. Am Anfang steht eine ausführliche Anamnese zu Ess-, Trink- und Lebensgewohnheiten und zu Beschwerdebildern. Danach erstellt die Fachberaterin einen individuellen Ernährungsplan – „was derjenige weglassen sollte, was er oder sie zu sich nehmen sollte – und vor allem warum“. Im nächsten Gespräch „wird geguckt, wie die Umstellung angelaufen ist oder ob was zu verändern ist im Plan“. Auf Wunsch gibt die Ernährungsexpertin auch Rezepte mit. Kleine Tipps gibt sie gern nebenbei: Einfach mal Chia-Samen über Nacht in natürlichem Apfelsaft quellen lassen – das gibt eine Art Gelee und „super Energie“.

Interessierte erreichen Ursula Siewert unter Telefon 0159 / 01477613.