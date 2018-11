Unimet meldet Insolvenz an

Oytener Großhandelshaus informiert Beschäftigte / Abwicklung sei nicht das Ziel

+ Was am Wochenende schon die Runde bei den Unimet-Beschäftigten gemacht hatte, erfuhren sie heute offiziell von der Geschäftsführung: Das Handelshaus hat Insolvenz angemeldet. - Foto: Holthusen

Oyten - Von Petra Holthusen. Das Großhandelshaus Unimet GmbH & Co. Zentral-KG mit Sitz im Gewerbepark an der Autobahn in Oyten hat Insolvenz angemeldet. Am Freitagmittag ordnete das zuständige Insolvenzgericht am Verdener Amtsgericht die vorläufige Vermögensverwaltung an und bestellte den Bremer Rechtsanwalt Dr. Per Hendrik Heerma zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Nach der gerichtlichen Insolvenzbekanntmachung im Internet verbreitete sich die Nachricht übers Wochenende wie ein Lauffeuer unter den rund 240 Beschäftigten der Unimet am Standort Oyten. Heute informierte die Geschäftsführung um Stephan Sander die Mitarbeiter offiziell über das bei Gericht beantragte und eröffnete Insolvenzverfahren.