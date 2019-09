Siebenjähriges Kind läuft auf Fahrbahn und wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall in Oyten wurde ein Kind am Wochenende schwer verletzt. Es war unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen und wurde dort von einem Auto erfasst.

Oyten - In Oyten ist es am Samstag um 10.40 Uhr auf der Hamburger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein siebenjähriges war über die Fahrbahn gelaufen, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, heißt es in einer Meldung der Polizei.

Das Kind wurde von dem Auto eines 57-jährigen Oyteners erfasst, der die Hamburger Straße in Richtung Bassen befuhr. Der Unfall ereignete sich außerhalb geschlossener Ortschaften, heißt es weiter.

Das Kind wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

