„Und ich bin nicht zu retten“

Wie Rüdiger Nehberg die Welt ein bisschen besser macht – und davon in Oyten erzählt

+ Annette Weber löst auf der Bühne ein technisches Problem...

Oyten - Von Bernd Hägermann. Abenteuerlust, Grenzerfahrungen suchen oder jenen Menschen eine Stimme verleihen, die sonst niemals Gehör finden - all das sind Eigenschaften, die nicht unbedingt und in erster Linie Konditoren zugeschrieben werden. Bei Rüdiger Nehberg verhält es sich anders. Er verkaufte in jungen Jahren seine Konditorei, um Überlebensstrategien in der Wildnis zu entwickeln oder sich für die Rechte der brasilianischen Yanomani-Indianer einzusetzen. Diesem Engagement, das siegreich endete, folgten weitere. Seit Jahren kämpft Rüdiger Nehberg zum Beispiel gegen die weibliche Genitalverstümmelung.