„Und nun macht mal...“

72 Stunden Zeit: Landjugend renoviert im Schützenhaus und gestaltet Sitzecke an Straße

+ Anpfiff zur 72-Stunden-Aktion: „Agentin“ Beate Böse (re.) überbrachte der Landjugend Wümme/Weser um ihren Vorstand (v.li.) Timo Wallat, Fiona Böse, Selina Höhne, Dennis Johannesmann und Jonas Jentsch die Aufgaben. Foto: Holthusen

Sagehorn – Als sechs Uhr am Abend durch war, wurde Selina Höhne vom Vorstand der Landjugend Wümme/Weser leicht nervös: „Unser Agent ist noch nicht da...“ Gespannt warteten im Sagehorner Schützenhaus rund 60 Landjugendliche und einige Gäste auf den unbekannten Aufgaben-Überbringer für die 72-Stunden-Aktion. Mit einem gewaltigen Tröten aus einer roten Tute lüftete Beate Böse das Geheimnis: „Ich bin euer Agent“, outete sich die Vorsitzende des Schützenvereins Sagehorn und präsentierte der Landjugend ihre Aufgaben, die in 72 Stunden bis Sonntag 18 Uhr zu erledigen sind: Im Schützenheim, das der Verein auch der Landjugend als Domizil zur Verfügung gestellt hat, eine Wand streichen und neuen Vinyl-Fußboden verlegen, an der Straße ein Hinweisschild mit Dach aufstellen sowie an der Sagehorner Dorfstraße vis à vis vom Kindergarten eine öffentliche Sitzecke neu und attraktiv gestalten.