Unbekannte entsorgen grüne Farbe in Oyter See

Oyten - Unbekannte haben grüne Bindefarbe in den Oyter See gekippt. Das stellte die Polizei am Freitag fest. Eine Fachfirma wurde mit der Reinigung des Gewässers beauftragt.

Am Freitagnachmittag wurde der Polizei gemeldet, dass sich im Wasser und am Strand des Oyter Sees eine grünliche Substanz befinden soll. Nach ersten Ermittlungen haben unbekannte Täter grüne Binderfarbe in unbekannter Menge in dem See entsorgt. Durch den Landkreis Verden wurde eine Fachfirma für die Reinigung bestellt und Gewässerproben zur weiteren Untersuchung entnommen. Detaillierte Angaben zu Art und Umfang des Schadens konnte die Polizei am Samstag noch nicht machen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gewässerverunreinigung eingeleitet. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Oyten unter 04207/1285.

