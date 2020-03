Über zehn Promille: Auf Konfirmation Alkohol ohne Ende

Oyten – Vier Jahre Haft hat die 1. Große Strafkammer des Landgerichts Verden gegen einen 38 Jahre alten Angeklagten aus Oyten verhängt. Schuldig gesprochen wurde er wegen einer gefährlichen Körperverletzung und nicht wegen des Anklagevorwurfs versuchter Totschlag. Diesbezüglich ließ das Gericht einen strafbefreienden Rücktritt vom Versuch gelten. Es wurde aber die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet.

Die Tat hatte sich am Abend des 5. Mai 2019 in einer Oytener Obachlosenunterkunft ereignet. Dort wohnte der heute 25 Jahre alte Geschädigte. Der Angeklagte war gezielt zu dem ihm bekannten Mann gefahren. Dass er dabei sehr aufgebracht gewesen sei, ergibt sich zur Überzeugung der Kammer auf Grund mehrerer kurz vor der Tat verschickter Nachrichten. Die spätere Tatwaffe will der Angeklagte zur Notwehr mitgebracht haben. Dass er angegriffen worden sei und nur in Notwehr dem Opfer damit eine Wange durchstochen habe, glaubten Gericht und Staatsanwalt ihm nicht. Das Opfer konnte nach der Tat aus dem Haus laufen zu einem Nachbarn. Der Angeklagte flüchtete und stellte sich am nächsten Tag.

Was Hintergrund der Tat gewesen ist, ob Drogenschulden oder Straftaten wegen Geldfälschung, sei nicht zu klären gewesen, hieß es in der Urteilsbegründung. In der Nacht zuvor soll der Geschädigte versucht haben, mit Falschgeld zu bezahlen. Dafür wird er sich selbst vor Gericht verantworten müssen (siehe nebenstehenden Bericht).

Unmittelbar vor der Tat um 19.02 Uhr soll der 25-Jährige im Internet mit den Begriffen Fingerabdrücke und Falschgeld recherchiert haben. Den Notruf wählte er um 19.04 Uhr.

Den Tag hatte der Angeklagte auf der Konfirmation seiner Nichte verbracht. Was er da getrunken habe, lässt „sich nicht mit dem Leben vereinbaren“, stellte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk fest. Der berechnete Promillewert hätte bei über Zehn liegen müssen. Eine verminderte Schuldfähigkeit sahen die Richter nicht, aber eine Enthemmung auf Grund Alkoholisierung wertet das Gericht genauso wie ein Teilgeständnis zu Gunsten des mehrfachen Vaters.

Negativ gewertet wurden seine 20 Eintragungen im Bundeszentralregister. Rund ein Viertel betreffe Rohheitsdelikte. Und bei der Tat im Mai habe der 38-Jährige gleich zwei Tatbestandsmerkmale erfüllt: die lebensgefährdende Behandlung und das Verwenden eines gefährlichen Werkzeugs.

Freispruch wegen Notwehr hatte Verteidigerin Britta von Döllen-Korgel gefordert. Drei Jahre und neun Monate Haft Oberstaatsanwalt Marcus Röske. Das Gericht ging darüber hinaus, hob aber den Haftbefehl auf. Dass dies die sofortige Entlassung aus der Untersuchungshaft bedeutete, realisierten die Angehörigen im Zuschauerraum erst nicht, jubelten dann aber umso mehr.

Sollte das Urteil rechtskräftig werden, bleibt der Angeklagte bis zur Ladung auf freiem Fuß. Dass er überhaupt ins Gefängnis muss, ist unwahrscheinlich, denn mit dem Urteil wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. In den meisten Fällen wird von einer zweijährigen Therapie ausgegangen. Die Reststrafe wird danach üblicherweise zur Bewährung ausgesetzt, und sieben Monate von der Strafe hat der 38-Jährige bereits in Untersuchungshaft abgesessen. wb