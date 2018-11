Trecker und Technik im Weihnachtsglanz

Oytener Landmaschinenspezialist Mager & Wedemeyer erwartet 6000 Besucher zu Adventsmarkt

+ Landtechnik im Weihnachtsglanz: Am ersten Adventswochenende lockt der dreitägige Weihnachtsmarkt bei Mager & Wedemeyer.

Oyten - Der Duft von Mandeln, Glühwein und Gegrilltem durchzieht Hallen und Plätze voll mit Traktoren, Mähdreschern, Pflügen und Sämaschinen – so wird sich der dieses Jahr noch erweiterte Weihnachtsmarkt von Mager & Wedemeyer in Oyten präsentieren. Mit der Mixtur aus kulinarischen Angeboten, technischer Ausstellung und einem Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt lockt der Landmaschinenspezialist am ersten Adventswochenende nach Oyten.