Trauernde Mutter findet Knochenreste auf kirchlichem Friedhof in Oyten

Teilen

Der Friedhof der evangelischen Gemeinde an der St.-Petri-Kirche in Oyten. © Bartz

Oyten – Eine grausige Entdeckung machte Elena Lukjanez vor einigen Wochen auf dem Friedhof der evangelischen Kirchengemeinde St. Petri Oyten. Bei der Grabpflege fand sie Knochenteile – vermutlich menschliche Überreste. Täglich fährt die Verdenerin mit ihren beiden Töchtern zu dem kirchlichen Friedhof, um das Grab ihres Sohnes zu besuchen. Am 22. August war ihr 14-Jähriger Sohn Ilija in Ottersberg von einem Zug erfasst worden und bei dem Unfall ums Leben gekommen. Weil sich dort bereits ein Familiengrab befindet und ihre Töchter in Bremen wohnen, bekam der Sohn nicht in Verden, sondern im näher gelegenen Oyten seine letzte Ruhestätte.

Drei Vorfälle schildert Elena Lukjanez: An einer Steckvase habe sie die Blumen austauschen wollen und im Loch darunter ein Stück Wirbelsäule gefunden. Am selben Tag habe sie unter einer Bank nach ihrem heruntergefallenen Feuerzeug getastet und dabei einen Rippenknochen entdeckt. Und eine Woche später lag ihr zufolge am Eingangstor zum Friedhof ein menschlicher Knochen. „Meine Tochter ist Krankenschwester“, erklärt Lukjanez. „Sie meinte, dass es menschliche Überreste sind, ist nicht zu übersehen.“ Die Knochen habe sie in ein Taschentuch gewickelt, fotografiert, sichtbar hinterlegt und das Kirchenbüro verständigt.

„Es tut uns unendlich leid. Die Mitarbeitenden haben dann umgehend reagiert, versicherte man mir auf Rückfrage“, zeigt sich Pastor Michael Weiland deutlich betroffen. Nach seiner Kenntnis sei nie zuvor eine derartige Beschwerde an die Kirchengemeinde St. Petri herangetragen worden. Er habe zu Lukjanez allerdings keinen persönlichen Kontakt gehabt, da die Familie einen evangelisch-freikirchlichen Pastor für die Trauerfeier beauftragt hatte.

„Das ist für unsere Familie der nächste Schock“, schildert Elena Lukjanez. Ihr Vorwurf: Der Friedhof vermittle Gräber, die nach Ablauf der Ruhezeit aufgegeben wurden, zu früh. Anders könne sie sich nicht erklären, warum sie die Knochen am Grab ihres Sohnes gefunden habe. Während sie spricht, wird sie immer wieder von der Trauer überwältigt. In Kasachstan, ihrem Herkunftsland, seien 50 Jahre Totenruhe das Minimum, bevor ein Grab neu vergeben werde.

Kann es sein, dass Grabstellen in Oyten zu früh vermittelt werden? 30 Jahre beträgt die Ruhezeit auf dem Friedhof der Oytener Kirchengemeinde, ist von Kirchenvorstand Dr. Peter Rojem zu erfahren. Länger als auf dem kommunalen Friedhof, wo die Ruhefrist laut Ordnungsamtsleiter Sebastian Oetting nach 25 Jahren abläuft. Wenn die Angehörigen keine Verlängerung wünschen, wird die Grabstelle neu vergeben und bei neuer Belegung wieder ausgehoben.

Eine Bremer Friedhofsgärtnerei nimmt auf den Friedhöfen von St. Petri bei der Rückgabe eines Grabes die sogenannte Eingrünung und bei der Neuvergabe auf Wunsch auch den Grabaushub vor. Laut Gärtnermeister und Betriebsleiter Thorsten Adrian reichen 30 Jahre zwar normalerweise für den Verwesungsprozess aus. Es sei aber „rein theoretisch möglich“, dass es länger dauere. Unter anderem sei das Fortschreiten des Zerfalls abhängig von den Bodenverhältnissen und der Sauerstoffzufuhr. „Je weniger Luft, desto weniger Verwesung“, so Adrian.

Und je nachdem, was einst mitbestattet worden sei, könne der Prozess sich weiter verzögern. „Früher wurden Särge teilweise mit Folie ausgeschlagen oder ein Lack auf den Sarg aufgetragen, um ihn hochwertiger erscheinen zu lassen“, erklärt er. Dies führe manchmal zu „unerwünschten Effekten“, nämlich, dass Reste vom menschlichen Skelett oder vom Sarg, wie Holz oder Messinggriffe, länger als erwünscht erhalten blieben.

Falls Knochenreste oder ähnliches beim Grabaushub auftauchten, würden diese „etwas tiefer als der neue Sarg in der selben Grabstelle wieder beigesetzt“. Jedoch könne niemand garantieren, dass auf diese Weise zutage Gefördertes immer gleich entdeckt würde. „Man harkt ja nicht jede Schaufel durch, die der Bagger aus der Erde holt“, erklärt Adrian.

„Wir bedauern dies sehr, aber dass beim Grabaushub Knochen an der Oberfläche auftauchen, ist leider nicht ganz ausgeschlossen“, erklärt Dr. Peter Rojem, Vorsitzender des Kirchenvorstands, auf Nachfrage. „Das tut uns leid und ist besonders in diesem Fall tragisch“, betont Rojem. In der Regel sei der Friedhofsgärtner für die Thematik sensibilisiert. Die Kirchengemeinde beschäftige dafür seit vielen Jahren einen Subunternehmer, der nicht als Friedhofsgärtner ausgebildet und somit fachfremd ist. Aber „wenn jemand diese Arbeit jahrelang macht, ist er nicht mehr fachfremd“, argumentiert Rojem. Außerdem sei der festangestellte Friedhofsgärtner Yusuf Olgun, der seit fast 30 Jahren für die drei Friedhöfe der Kirchengemeinde in Oyten und Bassen zuständig ist, jedesmal dabei, wenn ein Grabaushub anstehe, versichert Rojem. Die enge Zusammenarbeit kann Friedhofsgärtner Adrian bestätigen: „Die Kirche macht das schon gut.“

Laut Yusuf Olgun und seinem Urlaubsvertreter Peter Müller, mit dem er seit rund zehn Jahren zusammenarbeitet, sind auf den drei Friedhöfen von St. Petri inzwischen rund 80 Prozent der Grabstellen Urnengräber. Dadurch verlängere sich oft die Belegungszeit. Denn Gräber müssten nicht sofort nach Ablauf der Totenruhe wieder neu vergeben werden. Ein aufgegebenes Grab werde erst ausgehoben, wenn sich jemand Neues dafür interessiere. „Der Aushub ist meist einen Tag vor der Beerdigung. Denn falls ein großer Stein auftaucht, kann sich die Arbeit über mehrere Stunden hinziehen“, berichtet Müller.

Zu Elena Lukjanez hatten weder Olgun noch Müller Kontakt. Auch die Knochenfunde hätten sie nicht gesehen. Sie bedauern, dass dergleichen vorkommen kann: „Wir arbeiten hier auf einem Friedhof.“ Nicht immer würden Überreste in dem etwa drei Kubikmeter großen Erdaushub gleich entdeckt – zum Teil wegen der inzwischen üblichen maschinellen Arbeitsweise. Reste aus Altgräbern würden sie in mindestens 1,50 Meter Tiefe wieder bestatten – und zwar aus Pietätsgründen unverzüglich.