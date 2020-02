Theater, Live-Musik – und eine kurze Predigt

Oyten – Nach einem Gottesdienstformat für Menschen, die Kirche mal anders erleben möchten, suchte vor Jahren ein Team um den damaligen Pastor Detlef Beneke in der Oytener St.-Petri-Gemeinde. Die Idee stieß auf Resonanz: Am Sonntag, 9. Februar, feiert der Gottesdienst „2nach6“ um 18.02 Uhr in der St.-Petri-Kirche sein 20-jähriges Bestehen.

Ehrenamtlich Engagierte in der evangelischen Kirchengemeinde hatten sich damals gefragt, „wie ein Gottesdienst aussehen müsste, zu dem sie selbst gerne kommen und auch bedenkenlos Freunde und Nachbarn einladen können, die mit Kirche wenig am Hut haben“, wie es in einer Mitteilung der Kirchengemeinde heißt. Das Team entwickelte ein Konzept mit aktuellen Themen, Theaterstücken, Interviews, modernen Liedern, musikalischen Gästen, einer kurzen Predigt, Moderation, Deko und Bistro – und im Februar 2000 startete der erste „2nach6“-Gottesdienst mit mehr als 280 Besuchern in St. Petri. Ein erfolgreiches Gottesdienstformat für Jung und Alt, das immer am zweiten Sonntag eines Monats um 18.02 Uhr in der Kirche stattfindet und von immer wieder neuen Menschen mit neuen Ideen stetig weiterentwickelt wurde, wie es weiter heißt. „Dieser Gottesdienst lebt von seiner Vielfalt“, sagt Jugenddiakonin Melanie Tomforde, die das 13-köpfige Vorbereitungsteam leitet.

Seit 2013 begleitet die 20-köpfige Kirchenband Crossbeatz mit der hauptamtlichen Kirchenmusikerin Ute Becker den etwas anderen Gottesdienst und motiviert die Besucher zum Mitsingen.

„Es ist wie ein zweites Programm, man hat die Möglichkeit auszuwählen zwischen dem traditionellen Gottesdienst am Sonntagmorgen und dem vielleicht etwas moderneren am Abend“, erklärt Tomforde. Noch immer kommen ihr zufolge 80 bis 100 Besucher zu den „2nach6“-Gottesdiensten alle vier Wochen, und die seien altersmäßig bunt gemischt. Genau wie das Vorbereitungsteam und die Band: „Vom Konfirmanden bis zum 85-Jährigen ist alles dabei“, sagt die Jugenddiakonin. In den Sommermonaten pausiert diese besondere Form des Gottesdienstes. „Wir haben festgestellt, dass es in dieser Zeit zu viele andere Aktivitäten und Veranstaltungen gibt“, so Tomforde.

Der Jubiläums-2nach6-Gottesdienst beginnt am Sonntag, 9. Februar, um 18.02 Uhr in der St.-Petri-Kirche – mit einem Theaterstück, Musik von Crossbeatz, Impulsen zum Nachdenken, Rückblick und Ausblick. Im Anschluss gibt’s Leckereien im Kirchenbistro. ps/sb