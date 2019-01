Geplante Gebetsstätte der Hindu-Gemeinde am Oyterdamm verfällt zusehends

Oyten - Von Petra Holthusen. „Hier entsteht eine hinduistische Tempelanlage“, verkündet das Bauschild farbenfroh. Doch Wunsch und Wirklichkeit könnten nicht weiter auseinanderklaffen am Oyterdamm 55. Holzpfosten stützen die Ruine hinter dem Bauzaun, an der sich seit Erhalt der Umbaugenehmigung vor fast drei Jahren nicht viel getan hat außer dem sichtbaren Verfall.

Und nachdem der heftige Wind vor einigen Tagen auch noch einen Großteil des Daches zum Einsturz gebracht hat, dürfte der Traum von einem hinduistischen Tempel auf der alten Hofstelle endgültig ausgeträumt sein.

Anders sieht das Sabaratnam Selladurai. Der Bremer, der seit mehr als 30 Jahren als Kfz-Mechaniker in einem Oytener Autohaus arbeitet, hält an dem Vorhaben, das er vor 15 Jahren für seine Hindu-Gebetsgemeinde Bremen kurz hinter der Landesgrenze in Oyten in Gang geschoben hat, weiter fest.

Zwar hat ein Großteil der Hindu-Gemeinde dem Domizil in Oyten längst wieder den Rücken gekehrt und voriges Jahr ein Grundstück für einen Tempel-Neubau in Bremen-Osterholz geweiht - dennoch kämen noch regelmäßig 80 bis 100 Gläubige in der provisorisch als Gebetsstätte hergerichteten Scheune hinter dem verfallenen Haupthaus am Oyterdamm zusammen, sagt Sabaratnam Selladurai. Und inzwischen seien so viel Geld und Arbeit in das Bauprojekt geflossen, dass er es nicht einfach aufgeben wolle und könne.

2004 hatte der Verein Hindu-Gebetsgemeinde Bremen die nach Worten von Sabaratnam Selladurai rund 100 Jahre alte Hofstelle mit Bauernhaus und Nebengebäude erworben, um hier seinen Sri-Sivasakthikumaran-Tempel einzurichten. Die Gebetsstätte in der Scheune wurde danach zum Dauer-Provisorium - aus dem Plan, das Hauptgebäude zum Tempel umzubauen, ist in all den Jahren bis heute nichts geworden.

Erst klagten Anwohner (erfolglos) gegen die neue Nutzung des früheren landwirtschaftlichen Gehöfts; dann machte die Bauordnungsbehörde Auflagen, die der Hindu-Gemeinde vorher offenbar so nicht klar gewesen waren. Und letztendlich fehlte und fehlt es an Geld, um den Traum vom Tempel wahrzumachen, wie Sabaratnam Selladurai eingesteht. Finanziert werden sollte das in die Hunderttausende gehende Bauvorhaben allein aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und durch viel Eigenleistung.

Die baurechtlichen Auflagen resultierten nie, wie von der Hindu-Gemeinde irrtümlich angenommen, aus der Tatsache, dass die historische Hofstelle unter Schutz stünde: „Das Gebäude hat nie unter Denkmalschutz gestanden“, erklärt Rolf Thies, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Bauordnung beim Landkreis Verden.

Jedoch liege die Hofstelle bauplanungsrechtlich im Außenbereich, und hier seien Neubauten nicht zulässig, höchstens Umnutzungen bestehender landwirtschaftlicher Gebäude zu Wohnzwecken - oder wie in diesem Fall als Gebetsstätte. Voraussetzung für die Erteilung der Baugenehmigung im Außenbereich sei deshalb der Teilerhalt des alten Bauernhauses gewesen, erläutert Thies.

Als zu erhaltende Gebäudeteile galten maßgeblich die Giebel und das Dach, welches die Hindu-Gemeinde nach Erhalt der Baugenehmigung vor fast drei Jahren eigentlich als erstes sanieren wollte - und das jetzt eingestürzt ist. Sollte sich dieser Schaden als irreparabel erweisen, würde die Baugenehmigung nach Thies' Worten erlöschen: „Wenn zu erhaltende Teile nicht mehr da sind, gibt es auch nichts mehr auszubauen.“ Dann müsse das Gebäude ersatzlos abgerissen werden.

Zuletzt hatte sich die Bauordnungsbehörde im November vor Ort ein Bild von der Baustelle am Oyterdamm gemacht. Den Dacheinsturz nimmt Thies zum Anlass, sich die Bauruine „jetzt nochmal anzugucken und gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen“. Abgesehen davon drohe die Baugenehmigung nach dreijähriger Laufzeit im Sommer ohnehin zu erlöschen - mangels eines erkennbaren Baufortschritts.