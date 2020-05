Stöbern vorerst leider ohne Schnacken

Awo-Kaufhaus in Bassen hat wieder geöffnet – allerdings zu eingeschränkten Zeiten

+ Mit Mundschutz und gebührendem Abstand: Annegret Weiser-Schreiber (links) und Dagmar Guse im Verkaufsraum des Bassener Awo-Kaufhauses „Stöbereckchen“.

Bassen - Von Kjara Von Staden. Ja, auch die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Landkreis Verden musste dem Herausforderer Covid-19 entgegentreten. Das Hauswirtschaftstraining musste entfallen, das Möbellager konnte keine Ware entgegennehmen – und die Awo-Kaufhäuser in Verden und Bassen waren fünf Wochen lang komplett geschlossen. Jetzt ist im „Stöbereckchen“ am Sonnenblumenweg in Bassen wieder Betrieb – allerdings unter Corona-Schutzbedingungen, die den geselligen Aspekt zwangsweise noch in den Hintergrund rücken.