Stillgelegter VW Polo ölt schon seit September vor sich hin

OYTEN - Schon seit September steht der stillgelegte VW-Polo auf dem Autobahnparkplatz Oyten in Richtung Hamburg. Mitarbeiter der Straßenmeisterei stellten vor einigen Wochen beim Reinigen des Parkplatzes fest, dass auch Motorenöl ausgelaufen war, und das Innere des Wagens wird nach und nach ausgeschlachtet.

Den Polo wegzuschaffen, schien aber bisher unmöglich zu sein. Das regt Stephan Röpke ziemlich auf. Er arbeitet in der Autobahnmeisterei. Stillgelegt wurde dieser Wagen von der Polizei, als sich damals bei einer Kontrolle herausstellte, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und außerdem keine gültigen Papiere für das Fahrzeug besaß.

In der Regel unterrichtet die Polizei die zuständige Gemeinde über solche Maßnahmen, und die Kommune leitet weitere Schritte zum Entfernen des Fahrzeugs ein. Ob die Übermittlung auch in diesem Fall funktionierte, sei jetzt kaum noch nachzuvollziehen, hieß es auf Nachfrage bei der Autobahnpolizei Langwedel.

„Welcher Parkplatz soll das denn sein?“ und „Wir wissen nichts von einem dort stillgelegten Fahrzeug“, war jedenfalls aus dem Oytener Ordnungsamt zu erfahren.

Der ruhende Verkehr an den Autobahnen sei Sache der Gemeinden und des Landkreises, erläuterte auf Nachfrage Christian Erdmann, Leiter der Autobahnmeisterei Oyten. Spätestens wenn ein Auto schon als Abfall einzustufen ist, sei die Kommune gefragt.

Doch gebe es immer wieder Unstimmigkeiten darüber, welche Stelle wann genau handeln soll. Niemand wolle etwas Falsches tun, weil sich vielleicht doch noch der Fahrzeughalter melden und Ansprüche wegen seinen entsorgten Autos geltend machen könnte.

In diesem Fall war eine feste Adresse des einstigen Halters gar nicht ausfindig zu machen. Dennoch blieb der Polo bis heute mit nicht verschlossenen Türen auf dem Parkplatz.

„Irgendwo in unserem Zuständigkeitsbereich haben wird fast immer so ein Fahrzeug stehen“, erläutert der Autobahnmeistereichef. Die zuständigen Stellen ließen sich eben meistens viel Zeit. Er erinnert sich an einen Fall auf dem Gelände der früheren Autobahnraststätte. Dort habe ein nicht zuzuordnender Wagen gestanden, bis er schon von Gras umwuchert war.

Stephan Röpke sieht im Zusammenhang mit dem Polo inzwischen Umweltverschmutzung und Vandalismus als gegeben an. „Muss der Wagen erst in Flammen aufgehen, bevor etwas passiert?“, kritisiert er die Untätigkeit der Ämter und den Zuständigkeits-Wirrwarr. - la