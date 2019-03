Da steckt viel Herzblut drin

Oyten weiht Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehrhauses ein

+ Offizielle Schlüsselübergabe für das Oytener Feuerwehrhaus: (v.li.) Birgit Klee vom Architekturbüro Bischoff, Bürgermeister Manfred Cordes, Gemeindebrandmeister Thomas Weidenhöfer und Ortsbrandmeister Jens Rebers. Foto: Keppler

Oyten – Bezogen und in Betrieb ist der Um- und Erweiterungsbau der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Oyten schon seit vorigem Sommer. Aber kleine Restarbeiten gibt's ja immer, und zu tun hat die Feuerwehr sowieso jede Menge. Also ließ die offizielle Einweihung des großzügigen Gebäudekomplexes an der alten Hauptstraße, in den die Gemeinde 2,5 Millionen Euro investierte und mit dem sich die Oytener Feuerwehr räumlich verdoppelte, ein bisschen auf sich warten. Am Samstag aber war es soweit: Bürgermeister Manfred Cordes und Ortsbrandmeister Jens Rebers hießen zahlreiche Festgäste in der neuen Fahrzeughalle willkommen.