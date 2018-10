Statt Abschlussparty neue Sanierungsziele im Ortskern

Oyten - Von Petra Holthusen. Mit großer Euphorie feierte Oyten vor zehn Jahren die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Stadtumbau West“. Rat und Verwaltung planten die Umgestaltung und Attraktivierung des Ortszentrums, das Ganze zu zwei Dritteln bezahlt von Bund und Land. Los ging's mit dem Spiel- und Sportplatz an der Grundschule; es folgten die sogenannten Boulevards entlang der Haupt(einkaufs)straße samt baulicher Erneuerung des Busbahnhofs. Seitdem stockt die Sanierung der guten Stube. Insbesondere die angepriesene neue Ortsmitte mit Marktplatz hinter dem abrissreifen alten Aldi lässt seit Jahren auf sich warten. Nun kommt neue Bewegung in die ganze Sache: Nach zehn Jahren will Oyten sogar das Sanierungsgebiet erweitern.

2008 war eher in den Köpfen, ab 2018 so langsam die Abschlussparty nach der Ortskernsanierung zu planen. Stattdessen „wird derzeit für das Sanierungsgebiet eine Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans/Entwicklungskonzepts erarbeitet“, so Wolfgang Röttjer, seit diesem Jahr neuer Baufachbereichsleiter in der Gemeindeverwaltung. Der Entwurf der Fortschreibung umfasst nach seinen Worten weitere Flächen außerhalb des ursprünglichen Sanierungsgebietes, „für die es notwendig erscheint, sie in die Sanierung miteinzubeziehen“. Konkret betrifft das die Bereiche südlich und nördlich der Alten Hauptstraße, insbesondere das Rathausgelände samt See und Heimathaus. Hier sind jetzt „städtebauliche Defizite“ aufgefallen.

Dafür spielt der westliche Ortseingang, wo in Höhe Deepen Bund mal ein Kreisel als besonderes Entrée angedacht war, in den neuen Überlegungen keine Rolle mehr. Insgesamt würde sich das Sanierungsgebiet um knapp drei Hektar auf 22,4 Hektar vergrößern. Um diese – zusammen mit dem Hamburger Stadtentwicklungs- und Planungsbüro Cappel + Kranzhoff skizzierte – Erweiterung zu realisieren, muss der Gemeinderat eine „vorbereitende Untersuchung“ beschließlen – nämlich „zur Prüfung der Sanierungsbedürftigkeit“ besagter Erweiterungsflächen für das Sanierungsgebiet Oyten-Ortszentrum. Das Startsignal dafür soll am Mittwoch, 17. Oktober, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal in öffentlicher Sitzung der Ratsfachausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung geben. Das auf Grundlage der Ergebnisse aus dem internen Arbeitskreis „Sanierung Oyten-Ortszentum“.

Für die Durchführung der vorbereitenden Untersuchungen schlägt die Verwaltung der Politik vor, einen entsprechenden Vertrag mit Cappel + Kranzhoff zu schließen. Eine Kosten- und Finanzierungsübersicht soll es dann später geben.

Als vorläufige Ziele und Zwecke der Sanierung im Erweiterungsbereich – sofern die Politik diesem zustimmt – wurden schon Maßnahmen benannt: vor allem die bauliche Erweiterung des Rathauses in seiner Funktion als Bürgerzentrum und seine Weiterentwicklung zu einem sozialen Zentrum. In diesem Kontext finden sich die Umgestaltung der Alten Hauptstraße in Höhe Rathaus samt Straßenbegleitgrün und Querungshilfe, die Attraktivierung der Freiflächen rund ums Rathaus und den Rathaussee sowie bessere Wegeverbindungen für Fußgänger und Radfahrer auf der Agenda, mit der die Erweiterung des Sanierungsgebietes begründet werden soll.

Für die Ortsmitte steht weiterhin auf dem Plan: der Abriss des alten Aldi-Gebäudes an der Hauptstraße samt Ausbau der Kreuzung an dieser Stelle zur Erschließung der südlich angrenzenden Fläche. Die soll nach wie vor mit Wohn- und Geschäftsbebauung der attraktiven Erweiterung des Ortszentrums dienen – was immer das auch genau heißen mag. Neu taucht in der Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans die Gebäudenachnutzung der Schützenhalle an der Jahnstraße auf, die „mit Hilfe von Nutzungskonzepten optimiert“ werden soll, wie es heißt. Bekanntlich plant der Schützenverein Oyten langfristig seine Fusion mit dem SV Mühlentor.