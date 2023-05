Das Herz geht: St.-Petri-Gemeinde verabschiedet Christel Steinsträter

Von: Nina Baucke

Teilen

Michael Weiland (l.) und Peter Rojan verabschieden Christel Steinsträter demnächst in den Ruhestand. © Baucke

Nächste Woche geht Christel Steinsträter als Pfarramtssekretärin der Oytener St.-Petri-Kirchengemeinde in den Ruhestand.

Oyten – Das Herz der St.-Petri-Kirchengemeinde in Oyten hat westfälisches Temperament. „Ich rede viel“, sagt Christel Steinsträter und lacht. Nächste Woche Mittwoch allerdings ist es soweit, dann hat das Herz als auch das Gedächtnis, wie Pastor Michael Weiland seine Mitarbeiterin nennt, der Kirchengemeinde seinen letzten Arbeitstag. Nach fast 30 Jahren hauptamtlicher Arbeit im Kirchenbüro nimmt Steinsträter den imaginären Hut und verabschiedet sich in den Ruhestand.

Zugleich hinterlässt sie als Erbe eine digitalisierte Gemeindeverwaltung. Beispiel Friedhof: „Früher gab es ein Buch, in dem verzeichnet war, wer wo begraben ist“, erinnert sich Steinsträter. Stück für Stück hatte sie in den vergangenen Jahren diese Buchführung aus dem Analogen ins Digitale übertragen, inklusive handgezeichneter Pläne des Fried-hofareals, kümmert sich um die Pflege und behält für die Verwaltung auch die Zahlung der Gebühren im Blick. „Sie bespricht mit Ratsuchenden die Lage von Gräbern auch vor Ort, als persönliche Ansprechpartnerin – und das hilft schon sehr, vor allem, wenn es jemand mit so viel Herz wie sie macht“, betont Weiland. Aber natürlich gehören auch die Verwaltungen und Dokumentierung von Trauungen und Taufen zu ihren Aufgaben. „Es ist eine vielfältige Arbeit“, sagt die Oytenerin.

Pfarramtssekretärin ist nunmal kein Lehrberuf.

Dabei war Steinsträter 1995 als Quereinsteigerin bei der Kirchengemeinde gelandet. Ursprünglich aus Lengerich im Münsterland stammend, hatte es sie mit ihrem Mann vor etlichen Jahren nach Oyten verschlagen, gelernt hatte sie ursprünglich Medizinische Fachangstellte – „oder Arzthelferin, wie man früher gesagt hat“, so Steinsträter. Alleine ist sie mit einem derartigen Lebenslauf in dem Bereich nicht: „Pfarramtssekretärin ist nunmal kein Lehrberuf“, erklärt sie mit einem Lachen.

1995 hatte die Kirchengemeinde nach einer Vertretung für die damalige Sekretärin Käthe Niclas gesucht, Steinsträter übernahm – und blieb. Damals war Thomas Höflich Pastor der St.-Petri-Gemeinde, seitdem hat Steinsträter etliche Pastoren, Diakone und Kirchenvorstände kommen und gehen sehen. „Nur Friedhofsgärtner Josef Ogun ist noch länger da als ich.“ Immer wieder andere Pastoren bedeutet auch, sich an andere Arbeitsweisen anzupassen.

Anlaufstelle für viele

Aus Weilands Sicht kein Problem für Steinsträter: „Viele haben immer wieder ihren Rat gesucht, sie steht für Kontinuität, man kann sie immer alles fragen, sie kümmert sich und macht oft mehr, als sie müsste.“ Diese Erfahrung hat auch Peter Rojan vom Kirchenvorstand gemacht, als er vor fünf Jahren in das Gremium gewählt worden war. „Es hieß ganz oft: Da fragen wir erst mal Christel, und Christel hatte dann immer Tausende Antworten.“

Dabei war auch für Steinsträter anfangs alles neu gewesen, „für die Kirche zu arbeiten ist immer etwas anders“, sagt sie, die vorher eher wenig damit zu tun gehabt hatte. Dazu gehörten auch Glaubenskurse, die sie in ihrer Anfangszeit als Pfarramtssekretärin besuchte, „und davon profitiere ich heute noch“, ist sie überzeugt.

Wandel in den vergangenen Jahrzehnten

So umfangreich der Wandel in den vergangenen Jahrzehnten war, den Steinsträter in der St.-Petri-Kirchengemeinde mitgestaltet hat, desto bescheiden soll nun der Abschied werden: mit einem Abendgottesdienst am Sonntag, 11. Juni, ab 18 Uhr in der Kirche. Für Steinsträter, die seit zwei Jahren bereits mit reduzierter Stundenzahl arbeitet, kommt der Ruhestand zum richtigen Augenblick: „Es ist gut jetzt.“ Sie hat die Kirchengemeinde durch Jahre des Umbruches begleitet, „vieles wird bleiben, vieles wird sich verändern“, so Weiland.

Steinsträters Programm für die kommende Zeit besteht vor allem aus E-Bike, Sport und Enkel. Aber Weiland macht klar: „Christel wird bei uns immer willkommen sein.“