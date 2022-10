St. Martin sattelt in Oyten sein Ross

Von: Petra Holthusen

Präsentierten das Programm zum Oytener Martinsfest: (v.l.) VdS-Vorsitzender Hans-Joachim Blohme, Marktmeister Manfred Masanek, Heimatvereinschef Werner Gerken, Pastor Michael Weiland, Diakon Hendrik Becker, Caravan-Experte André Fischer und Marion Meier-Hamann vom Reitstall Bischoff. © Holthusen

Oyten – Drei Jahre lang mussten St. Martin und sein Gefolge nach dem letzten Oytener Martinsfest vor Corona ihre Pferde im Stall lassen. In diesem November holen sie ihre römischen Soldatenumhänge wieder aus dem Schrank und führen hoch zu Ross den Laternenlauf durch Oyten an. Der Lichterumzug gilt als größter in der Region und ist der Auftakt zum Martinsfest, das Oyten am 5. und 6. November feiert. Der Samstag steht im Zeichen des mildtätigen Heiligen, dessen Namenstag die christliche Kirche am 11. November begeht und der dem Oytener Herbstmarkt den Namen gab. Am Sonntag sind Klein und Groß zum Volksfesttrubel auf die gesperrte Hauptstraße eingeladen, und die meisten Geschäfte haben geöffnet.

Den Programmablauf stellte Manfred Masanek, Marktmeister der veranstaltenden Vereinigung der Selbständigen (VdS), zusammen mit einigen Mitwirkenden vor.

Zunächst sind die Familien für Samstag, 5. November, eingeladen zu dem Laternenumzug, an dem sich laut Masanek zuletzt bis zu 800 Kinder und Eltern beteiligt hatten. Treffen ist an der St.-Petri-Kirche. Um 16.30 Uhr beginnt dort ein kurzer ökumenischer Gottesdienst, in dem Diakon Hendrik Becker von der katholischen St.-Paulus-Gemeinde und Prädikantin Ulrike Hoffmann von der evangelischen St.-Petri-Gemeinde auf die Geschichte des Heiligen Martin einstimmen, der der Legende nach im 4. Jahrhundert seinen wärmenden Mantel mit einem Bettler teilte. Um 17 Uhr setzt sich der Lichterzug durch den Ort in Bewegung. Die Route führt von der Kirche über die Jahnstraße, Im Deepen Bund, Hauptstraße, Stader Straße, Bählacker, Geest und Lindenstraße über den Hof Meyer zum Heimathaus am Triften.

Holger Bischoff vom gleichnamigen Reitstall am Oyterdamm führt als St. Martin den Umzug an. In seinem Gefolge reiten unter anderem Marion Meier-Hamann vom Pferdehof Bischoff und auch VdS-Vorsitzender Hans-Joachim Blohme mit. „Begleitet und gesichert wird der Umzug durch DRK, Feuerwehr und Polizei“, ergänzt Marktmeister Masanek. An drei Stellen wird die Blaskapelle Oyten unter der Leitung von Torsten Nolte beliebte Laternenlieder spielen: zu Beginn an der St.-Petri-Kirche, unterwegs an der Ecke Hauptstraße/Stader Straße und am Zielort Heimathaus.

Dort erwartet die Laternenläufer gegen 18 Uhr ein kleines Schauspiel am Feuer: Der Heilige Martin wird mit dem Schwert seinen Mantel teilen und eine wärmende Hälfte dem Bettler schenken, in dessen Rolle St.-Petri-Pastor Michael Weiland schlüpft. Die gute Geste des Teilens können die Kinder selber nachvollziehen, indem sie die Martinshörnchen brechen, die die Veranstalter verteilen.

Für die Kinder wird außerdem warmer Kakao ausgeschenkt. Die Erwachsenen können am Stand des Heimatvereins Heißgetränke mit und ohne Schuss erwerben, während die Jugendfeuerwehr Würstchen grillt und verkauft. „So kann der Abend gemütlich ausklingen“, erklären die Organisatoren.

Das Martinsfest mit Bummelmeile im gesperrten Ortskern folgt am Sonntag, 6. November, von 11 bis 18 Uhr. Ab 13 Uhr öffnen auch die Geschäfte für den Sonntagsverkauf. Die Hauptstraße wird bereits ab 8 Uhr im Bereich zwischen Busbahnhof und Stader Straße abgeriegelt – eine Umleitung wird laut Masanek ausgeschildert. Insgesamt 60 Stände, Buden und kleine Karussells kündigt der Marktmeister für das Volksfest an. Zu Unterhaltungsklassikern wie Entenangeln und Leckereien für jeden Geschmack gesellt sich allerhand Kunsthandwerk. Kettensägenkünstler Jürgen Knake wird vor Ort an einer Holzskulptur arbeiten, und als Besonderheiten können sich die Besucher nach Masaneks Worten auf „Geschenkideen aus Hufeisen, Whisky-Spezialitäten oder auch spezielles Tierfutter freuen“. Auf die Kinder warten ein Mini-Autoscooter, ein Kettenflieger, ein Bungee-Trampolin sowie Kasperle-Geschichten von Puppenspieler Harry Hoppe aus Kiel. Das Fernweh befeuert derweil André Fischer vom HWS Caravan Center aus Langwedel, der auf dem Penny-Parkplatz zehn Wohnmobile verschiedener Preisklassen zur Besichtigung ausstellt und Reisetipps gibt.