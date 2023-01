Sport-Abi an IGS Oyten

Mehr als nur gut kicken

Sport als erstes Prüfungsfach bietet die IGS Oyten angehenden Abiturienten ab dem kommenden Schuljahr an. Viele sportbegeisterte Elftklässler haben als Voraussetzung bereits den Grundkurs Sporttheorie absolviert, um in Jahrgang 12 den Sportleistungskurs belegen zu können. Das Konzept stellten Oberstufenleiterin Annika Ilz sowie die federführenden Sportfachlehrer Björn Wald und Jan Hohagen in Anwesenheit von Schulleiterin Maria Schmidt vor.

Oyten – Ganz so easy, wie manche vielleicht meinen, wird das nicht: Jedenfalls „reicht es nicht, ein guter Fußballer zu sein“, sagt Sportlehrer Jan Hohagen. 50 Prozent der Abiturnote in Sport als erstem Prüfungsfach macht nämlich die Theorie aus, und die ist anspruchsvoll. „Aber es hilft, ein guter Sportler zu sein“, ergänzt Kollege Björn Wald. Die beiden Fachlehrer haben für das Sport-Abi, das die Integrierte Gesamtschule (IGS) Oyten ab dem kommenden Schuljahr neu im Programm hat, das Konzept entwickelt.

Das war offenbar so überzeugend, dass die Landesschulbehörde mit der Genehmigung nicht lange zögerte. Damit ist die IGS Oyten laut Oberstufenleiterin Annika Ilz die erste und einzige Schule im Nordkreis, die sportinteressierten Schülerinnen und Schülern Sport als Abiturprüfungsfach auf erhöhtem Anforderungsniveau ab Jahrgang 12 in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe anbietet – als Leistungskurs, wie man früher sagte.

Damit werde die letzte Lücke im Angebot für angehende Abiturienten geschlossen, und die Begeisterung sei groß, so Ilz. Mehr als 25 ernsthaft Interessierte gebe es im 11. Jahrgang der IGS, dazu kämen erste Anfragen von Schülerinnen und Schülern anderer Schulen im Umkreis.

Demnach könnten im Sommer im neuen Jahrgang 12 direkt zwei Leistungskurse Sport starten. Kein Problem, sagt die Oberstufenleiterin, denn die IGS hat gleich sieben „sehr engagierte Sportlehrkräfte im Kollegium“.

Ob sie Sport tatsächlich als erstes Abiturprüfungsfach wählen, entscheiden die Elftklässler jetzt nach der Zeugnisvergabe für das erste Schulhalbjahr. Große Bedeutung kommt dabei den Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern zu, denn wer Sport als P1 wählt, muss als zweites Prüfungsfach zwingend Biologie, Chemie oder Physik belegen. Zwei weitere Prüfungsfächer sind aus den Bereichen Deutsch, Mathe, Englisch und zweite Fremdsprache zu wählen und das fünfte Prüfungsfach aus den Gesellschaftswissenschaften.

So schreiben es die Richtlinien für das allgemeinbildende Abitur in Niedersachsen vor. „Mit Sport als P1 im Abitur kann man alles studieren, was man will, genauso wie mit Geschichte oder Mathe“, unterstreicht Annika Ilz.

Voraussetzung für den Leistungskurs Sport ab Klasse 12 ist ein Grundkurs in Sporttheorie in Klasse 11. „Wer den noch braucht, muss jetzt im zweiten Halbjahr damit loslegen“, empfiehlt Ilz vor allem an die Adresse der Bewerber von anderen Schulen. Die Sport-Abi-Interessierten an der IGS haben den Kurs bereits absolviert. Den hat die Schule schon länger im Programm, weil sie Sport seit Einführung der gymnasialen Oberstufe bereits als nachgeordnetes Prüfungsfach auf Grundniveau anbietet.

Die Rahmenbedingungen für das Sport-Abi in Oyten seien extrem gut, betont Annika Ilz. „Oyten ist eine sportliche Gemeinde“, und deshalb gebe es vielfältige Sportstätten und Kooperationspartner. Für Tennis beispielsweise stellt der Oytener Tennisclub seine Halle und Anlage zur Verfügung, Triathlon bietet sich rund um den Oyter See an. Auch Parkour, Disc-Golf, eine Soft-Football-Variante und Inliner-Hockey sind Teil des Schulsports – neben Klassikern wie Fuß-, Hand-, Basket- und Volleyball, Tischtennis, Badminton, Turnen und Leichtathletik. „Es gibt fast nichts, was wir nicht anbieten können“, sagt Sportlehrer Björn Wald. Alles, wofür sich die angehenden Sport-Abiturienten begeistern, werde in den beiden Jahren bis zu den Abiturprüfungen im Unterricht vorkommen.

Im praktischen Teil müssen sich die Schüler in einer Mannschafts- und in einer Individualsportart prüfen lassen. Dafür wählen sie logischerweise „die Sportarten, in denen sie gut sind“, so Jan Hohagen. Mit 50 Prozent fließt die Note der schriftlichen Prüfung in Sporttheorie in das Gesamtergebnis ein. Auf dem Weg zum Abi stehen neben vier Sportstunden jede Woche zwei Theoriestunden auf dem Stundenplan der Leistungskursler. Zu den Inhalten gehören neben Trainings- und Bewegungslehre auch politische und gesellschaftliche Bezüge des Sports – beispielsweise Kommerzialisierung oder Doping.

Aus Beratungsgesprächen weiß Annika Ilz, dass einige das Sport-Abi bewusst mit Blick auf ihren Wunschberuf ansteuern – so wie die Schülerin, die Physiotherapeutin werden will. Und ein Schüler, erzählt Sportlehrer Wald, will so unbedingt den Leistungskurs Sport machen, dass er die 12. Klasse noch mal zu wiederholen plant: „Er geht freiwillig zurück, nicht weil er muss, sondern weil er will.“

Auskünfte zum Sport-Abi an der IGS Oyten erhalten Interessierte per E-Mail an annika.ilz@igs-oyten.eu und telefonisch unter 04207/91220 im Sekretariat.