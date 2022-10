SPD-Kandidat Tobias Koch begrüßt in Bassen Lars Klingbeil

Von: Tobias Woelki

Teilen

SPD-Bundesvorsitzender Lars Klingbeil mit Kandidat Tobias Koch (v.l.) vor dem Bassener Bistro. © Woelki

Bassen – Während der Wahlkampf zur Landtagswahl auf die Zielgerade geht, geben sich Bundespolitiker in diesen Tagen in der Region die Türklinke in die Hand. Am Tag der Deutschen Einheit reiste Lars Klingbeil, Co-Bundesvorsitzender der SPD, in die Gemeinde Oyten zu einem Wahlkampftermin mit Tobias Koch. Dieser will den Christdemokraten als Rotenburger SPD-Kreistagsabgeordneter den neu zugeschnittenen Wahlkreis Altkreis Rotenburg mit den Kommunen Ottersberg und Oyten streitig machen.

„Ich möchte mich einsetzen für die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs, für die Stärkung des Ehrenamtes und des ländlichen Raumes“, sagte Kandidat Tobias Koch, der als Polizist Umweltdelikte bearbeitet. Lars Klingbeil betonte, er unterstütze Koch, „weil er sich bodenständig für die Menschen in der Region einsetzt“.

Statt wie angekündigt auf dem Gelände des Heimathauses, verlegte der SPD-Ortsverein Oyten die Wahlkampf-Veranstaltung ins Bassener Bistro. Zunächst sprachen Lars Klingbeil und Tobias Koch über bundespolitische Themen wie die explodierenden Energiepreise und die Versorgungssicherheit mit Energie. „Die Gasspeicher sind zu 90 Prozent gefüllt. Im Dezember fangen wir mit dem Bau der LNG-Terminals an. Auch denke ich, dass wir 20 Prozent der Energie einsparen können“, erklärte Lars Klingbeil. Und: „Mit Einführung der Strompreisbremse senken wir den Strompreis erheblich.“ Auch plane die Bundesregierung, den Gaspreis zu deckeln. „Dafür nehmen wir 200 Milliarden Euro in die Hand. So setzen wir die 200 Milliarden Euro ein, damit der Verbraucher zu 80 Prozent einen fairen Gaspreis erhält. Die restlichen 20 Prozent regelt der Markt“, erklärte der Munsteraner. „Wir drücken den Gaspreis, damit Gas bezahlbar bleibt und wir damit sozialen Frieden in der Gesellschaft sichern“, schob er nach.

Gefragt nach der Haltung zum Ukraine-Krieg, betonte Klingbeil: „Wir stehen mit dem ersten Tag des Krieges solidarisch an der Seite der Ukraine. Wir beteiligen uns an Sanktionspaketen, wobei das siebte Paket nun vorbereitet wird. Wir reden mit China, um China zu zwingen, sich gegenüber Russland zu positionieren. Inzwischen hören wir aus China Töne, die sich von Russland distanzieren.“ Als Waffenlieferant für die Ukraine stehe Deutschland aktuell auf Platz drei. Angesprochen auf Bundeskanzler Olaf Scholz, stellte Klingbeil klar: „Viele glauben, Olaf verhält sich viel zu ruhig und vorsichtig gegenüber Russland. Er liest hingegen aufmerksam die Akten. Er beurteilt Situationen. Er redet mit Putin, um ihm gegenüber eine klare Haltung zu zeigen. Und er überlegt, was die Handlungen der Bundesregierung bei der russischen Seite an Reaktionen auslösen können.“ Klingbeil unterstrich: „Mit der Teilmobilmachung und der Einberufung von 300 000 Männern verheizt Putin die jungen Männer im Ukraine-Krieg.“ woe