Spannende Show mit den Kinderbuchautor Josef Koller

Bassen - Im Internet-Zeitalter ist es nicht einfach, Kinder mit Büchern zu faszinieren. Außer man heißt Josef Koller, hat Entertainer-Qualitäten und spricht die Sprache der Kinder. Am Dienstag stellte der Buchautor aus Westerholt/Kreis Wittmund an der Grundschule Bassen in zwei Lesungen eigene Werke vor.

Die Erst- und Zweitklässler hörten die Geschichte von Joko und der kleinen Fee. Josef Koller sitzt dabei nicht etwa auf einem Stuhl, schlägt das Buch auf und liest, nein, wie ein Zauberer lässt er die Fee lebendig werden. Er ahmt die Stimme nach, schmückt das Umfeld aus und versetzt sich selbst in die Fantasie der Kinder, die ihm zuhören.

Bei den Dritt- und Viertklässlern nach der großen Pause war das nicht anders. Sie machte Koller mit seinem Buch „Die Spezialisten“ bekannt, einer Abenteuergeschichte, die die fünf Schüler Rieke, Lisa, Steini, Goran und Max auf einer einsamen Insel erleben.

Mehr erzählend als vorlesend, nahm Koller die Bassener Kinder mit auf eine spannende Reise, die an klassische Räuberstorys erinnerte, aber sich in der Gegenwart abspielte. Es kamen Piraten ins Spiel, die mit einem Schnellboot unterwegs waren, und es ging um Gold in so gewaltigen Mengen, dass Schatzsucher Max daraus einen drei Meter hohen Computer baute, den die Piraten natürlich stehlen wollten...

Auch hier arbeitete Josef Koller mit seiner wechselbaren Stimme, mit der er die Protagonisten charakterisierte. Mit seinem ganzen Körper agierend, war er die schnelle Rieke, der starke Goran, die allwissende Lisa, der kleine Steini oder der erfinderische Max, der die Piraten mit seiner Wasserkanone in die Flucht schlug. So gestaltete sich Kollers Lesung zu einer Show, deren Effekte er mit Bildtafeln von den Schauplätzen der Insel unterstrich.

„Irgendwie habe ich im Laufe der Jahre ein schauspielerisches Talent entwickelt. Bei mir rutschen die Kinder nicht unruhig auf den Stühlen hin und her, und ich strapaziere auch nicht ihre Geduld. Sie hören mir von ganz allein zu. Dabei kommt mir natürlich auch meine Erfahrung als zweifacher Vater zugute“, sagt Josef Koller. Der gebürtige Augsburger lebt in Ostfriesland und hat bereits acht Kinderbücher im eigenen Verlag herausgegeben. Rund 300 Lesungen pro Jahr haben ihm in 13 Jahren bundesweit und in Österreich einen Bekanntheitsgrad beschert.

Nach der Lesung lud der Autor die Schüler zu einer Fragestunde ein und beantwortete alles, was seine Zuhörer von ihm wissen wollten, humorvoll und direkt.

