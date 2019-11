Sonnenstrom in großem Stil

Unternehmen Belectric plant Solarkraftwerk in Schaphusen

+ Der Solarpark Barth V in Mecklenburg-Vorpommern vermittelt beispielhaft einen Eindruck vom Aussehen einer Freiflächenanlage, wie sie das Unternehmen Belectric in Oyten-Schaphusen plant. Foto: BayWa r.e. renewable energy GmbH

Oyten - Von Petra Holthusen. Energiewende? An Oyten soll's nicht scheitern. Wenn zusätzlich zu allen schon bestehenden Photovoltaik- und Windkraftanlagen das genehmigte neue 240-Meter-Windrad in Tüchten in Betrieb geht, dann – so hat Vize-Verwaltungschef Axel Junge ausgerechnet – wird mit erneuerbaren Energien in der Gemeinde mehr Strom erzeugt als verbraucht. Und erst recht, wenn das süddeutsche Unternehmen Belectric sein geplantes Solarkraftwerk in Oyten verwirklicht hat – eine riesige Photovoltaik-Freiflächenanlage zu ebener Erde.