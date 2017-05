Sonja Hofmann ist die 100.000. Starterin in Wilstedt

Wilstedt / Oyten - Tausende Laufbegeisterte pilgerten am Freitagabend zum Wilstedter Abendlauf als einer landesweit bekannten und einer der größten Laufveranstaltungen in Norddeutschland.

Unter ihnen waren auch Aktive vom TV Oyten und vom TSV Ottersberg. Bei sommerlichem Wetter schickten die Starter die Athleten auf die verschiedenen Strecken beim nunmehr 35. Wilstedter Abendlauf.

Und noch eine Zahl beeindruckte. Denn an diesem Abend begrüßten die Veranstalter den 100.000. Starter in der Geschichte des Events. Und das war eine Sportlerin aus dem Landkreis Verden: Sonja Hofmann vom TV Oyten. Sie erhielt im Beisein der Tausenden von Läufern, die das Grün des Sportplatzes verdeckten, ein kleines Präsent. „Ich trainiere in der Leichtathletik-Sparte des TV Oyten und laufe seit Jahren in Wilstedt den Zehn-Kilometer-Lauf“, berichtete Sonja Hofmann und strahlte glücklich übers ganze Gesicht. „Für mich ist es das siebte Mal hier in Wilstedt“, schob sie nach und meinte: „Meistens lande ich auf einem Platz im Mittelfeld.“ Auch ihre Freundin Sarah Wiesner lief mit. Sie läuft ebenfalls für den TV Oyten und sagte: „Hier in Wilstedt starte ich zum fünften Mal, auch beim Zehn-Kilometer- Lauf. Uns macht es viel Spaß, hier zu laufen. Die Atmosphäre ist klasse.“

Bernd Kunze, Leiter der Leichtathletik-Abteilung des TV Oyten, erklärte: „Aus unserer Sparte laufen mehr als 50 Mitglieder in einem Alter von sechs bis sechzig Jahren mit. Wir kommen gerne her.“

Den 10.000-Meter-Lauf gewann übrigens bei den Männern Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) in 31:37 Minuten und bei den Frauen Janina Heyn (ATS Buntentor) in 39:21 Minuten.

woe