„Solche Spielchen spiele ich nicht mit“

BÜRGERMEISTERWAHL Sandra Röse nimmt zu anonymen Vorwürfen Stellung

+ Sandra Röse

Oyten - Von Petra Holthusen. Störfall im Wahlkampf: In einem anonymen Schreiben an Politiker verschiedener Parteien und lokale Zeitungen behaupten die unbekannten Verfasser, dass gegen die Oytener CDU-Bürgermeisterkandidatin Sandra Röse eine Strafanzeige wegen Steuerhinterziehung und Sozialbetrug laufe. Polizei und Staatsanwaltschaft konnten dies jedoch nicht bestätigen. Auch Sandra Röse selbst ist von einer Strafanzeige gegen sie nichts bekannt. Am Donnerstag ging die Ratsfrau in die Offensive und gab eine Stellungnahme zu den anonym gegen sie erhobenen Vorwürfen ab.