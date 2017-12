Seit 15 Jahren Weihnachtssingen unter Gemeindetanne

Oyten - „Stille Nacht“, „O du fröhliche“ und zuletzt das Wiegenlied von Johannes Brahms – die Sänger vor dem riesigen Weihnachtsbaum, den die Gemeinde Oyten an der Schulstraße gegenüber „Linda’s“ Restaurant aufgestellt hat, trotzen der Kälte.

Bereits seit 15 Jahren, jeden Dienstag und Freitag im Advent, kommen Amateursängerinnen und -sänger dorthin, um gemeinsam Weihnachtslieder anzustimmen und danach bei Glühwein und Plätzchen, spendiert von der Gastwirtsfamilie Schacht, zu klönen. Ganz nebenbei sammelt die offene Gemeinschaft Spenden, die in diesem Jahr dem SOS-Kinderdorf Worpswede zugute kommen sollen.

Taktgeber und Sänger der ersten Stunde ist Peter Franck. Als die Gemeinde vor 15 Jahren zum ersten Mal den Weihnachtsbaum im Ortskern aufstellte, dachten er und seine Frau Brigitte, Stammgäste bei Linda’s: „Da fehlt doch noch etwas.“ Kurzerhand fingen sie an, den Baum zu schmücken. „Und wenn schon, fanden wir, dann müssten wir auch darunter singen“, so Franck. Anfangs standen die Hobbysänger zu Dritt unterm Baum, am Dienstag waren es rund 40 Gäste.

Um die 1000 Euro Spenden kommen dabei jedes Jahr in den „Pott“. „Ob wir diesmal soviel zusammenkriegen, wissen wir nicht. Wegen der kurzen Adventszeit gab es ja nur sechsmal Singen“, meint Franck und hofft noch auf Sponsoren. Wer teilnehmen möchte, hat dazu das letzte Mal in diesem Jahr am Freitag, 22. Dezember, um 18 Uhr, Gelegenheit.