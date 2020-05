Karin Frank feiert goldenes Jubiläum im Bassener Friseursalon Heitmann

Bassen - Von Kjara Von Staden. „Als ich an meinem ersten Arbeitstag hier den Weg zum Friseursalon hochging, wollte ich am liebsten direkt wieder umdrehen“, lacht Karin Frank bei dem Gedanken an den Beginn ihrer langen und glücklichen Karriere als Friseurin im Bassener Salon Heitmann. Die 65-jährige Ottersbergerin hat am 1. April 1970 ihren ersten Ausbildungstag und blickt nun auf 50 Jahre voller Lachen, Herausforderungen und Freude.

Frank weiß schon als kleines Mädchen, dass sie später mal an Haaren herumwerkeln will. „Für mich gab es früher nichts Schöneres, als meinem Opa die Haare zu schneiden und mich ein bisschen an seinem Kopf auszutoben“, schwelgt Frank in Erinnerungen. Um ihre Leidenschaft auszuleben, absolviert sie nach der Schule ein Praktikum in einem Friseursalon in Ottersberg, macht dort ihre Sache auch sehr gut. Da dort aber kein Meister angestellt ist, muss sie sich für eine Ausbildung einen anderen Betrieb suchen. Ihre Nachbarin, gut mit den Heitmanns bekannt, sagt zu ihr: „Geh mal nach Bassen, da kannst du gut was lernen, Mädel.“

Ihre erste Begegnung mit dem damaligen Team rund um Salongründer Willi Heitmann verläuft zunächst sehr schüchtern und verhalten. „Ich war ja gerade erst 15 Jahre alt und bin noch mit meiner Mama hierher gekommen, um mich vorzustellen“, grinst Frank. Heute will im Salon keiner mehr glauben, dass die so offene und vor Vitalität sprühende Karin Frank mal schüchtern gewesen sein soll. „Man muss dazu sagen: So wie ich heute bin, bin ich durch meine Arbeit hier geworden. Nicht nur die tägliche Kommunikation mit den Kunden, auch die Familie Heitmann hat mich sehr geprägt. Die sind alle über die Jahre wirklich zu meiner zweiten Familie geworden.“

+ Mit Umhang und Masken: Seit gestern darf auch der Friseursalon Heitmann unter Auflagen wieder arbeiten. © Kjara von Staden

Nachdem Frank 1973 ihre Ausbildung mit Auszeichnung besteht, überlegt sie kurz, den Meister hinterher zu schieben. Die Befähigung und die Lust dazu hat sie, schließlich entscheidet sie sich aber für die Familie und hat es bis heute nicht bereut. Zudem nutzt sie ihr Talent und nimmt regelmäßig am Preisfrisieren teil. Dafür bleibt sie auch nach Ladenschluss mal länger und übt fleißig mit Willi Heitmann.

50 Jahre kommt sie jeden Tag voller Eifer und Freude zur Arbeit nach Bassen, macht zwei Umbauten des Salons mit und lässt sich auch in Corona-Zeiten nicht davon abbringen, ihr Team zu unterstützen. Zwar ist sie schon seit zwei Jahren in Rente, lässt es sich aber aus Passion nicht nehmen, ihre festen Kunden an zwei festen Tagen die Woche hübsch zu machen – immerhin betreut sie manche davon schon seit 45 Jahren! Zudem erlebt sie immer wieder Besonderes im Salon. „Am liebsten setze ich mich an komplette Typveränderungen, bei denen es sich auch wirklich lohnt, die Schere anzusetzen. Wo man dann am Ende denkt: Da sieht man etwas komplett Neues und es hat sich gelohnt“, beschreibt Frank ihre Lieblingstätigkeit im Salon.

+ Mit Freude und Fingerspitzengefühl schwingt Frisörin Karin Frank die Schere. © Kjara von Staden

Manchmal kann es aber auch unangenehm werden, wenn sich Kunden beispielsweise nicht von einer Frisur abbringen lassen, von der Frank aber schon vorher weiß, dass das definitiv nicht gut aussehen kann. „Da hoffe ich dann immer, dass die Person nicht erzählt, dass sie sich bei mir die Haare hat schneiden lassen“, lacht Frank. Man merkt: Sie liebt ihren Job. Obwohl sie am Anfang am liebsten wieder nach Hause gegangen wäre, will sie nun gar nicht mehr gehen. Ein Ende ist für sie zwar natürlich in Sicht, sie will aber auf den richtigen Moment warten. Chef und Inhaber des Frauen-Salons Bernd Heitmann hätte nichts dagegen, wenn seine „gute Seele des Betriebs“ noch zehn Jahre weiter arbeitet. Für ihn gehört Frank zum Salon dazu wie Schere und Kamm. Sie hat ihre Lehre im Salon angefangen, da war er noch nicht einmal geboren. „Man könnte sagen, dass sie mit Familie Heitmann verheiratet ist“, sagt Heitmann stolz. „Sie steht immer für den Betrieb ein, wir können uns zu jeder Zeit 100 Prozent auf sie verlassen. So eine Kraft findet man nur einmal.“

Das gesamte Team des Frauen-Salons freut sich jetzt auf die Zeit nach der Corona-Krise. Nicht nur, weil dann wieder im geregelten Gang Haare geschnitten werden dürfen, sondern auch, weil sie Franks Jubiläum dann ausgelassen feiern können.