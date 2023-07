Vermisstensuche im Oyter See: Leichnam geborgen

Von: Petra Holthusen

Bei der Suche nach dem Vermissten setzt die Polizei ein Boot mit Sonartechnik auf dem Oyter See ein. © Nina Baucke

Update 21.45 Uhr

Polizeitaucher haben den Leichnam des vermissten Mannes aus dem Oyter See geborgen. Das teilt die Polizeiinspektion Verden mit. Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim sucht nun nach der Ursache für diesen tragischen Vorfall.

Erstmeldung

Oyten – Seit Sonntag suchen Einsatzkräfte nach einem vermissten Stand-up-Paddler im Oyter See. Am Montag setzte die Polizei ein Boot mit Sonartechnik sowie Taucher in dem Badesee ein, um den 50-jährigen Mann aufzufinden. Am späten Nachmittag fuhr ein Leichenwagen über das abgesperrte Gelände zum Seeufer. Bis zum Abend (Stand 20 Uhr) machte die Polizei jedoch keine Angaben zum Ergebnis der Suche.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, DRK und DLRG hatten bereits am Sonntag fast zehn Stunden lang nach dem Mann gesucht. Die Polizei geht nach Worten einer Sprecherin von einem Unglücksfall aus.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr hatte ein 54-jähriger Mann seinen 50-jährigen Bekannten als vermisst gemeldet. Beide waren mit ihren Stehpaddel-Brettern auf dem Oyter See unterwegs gewesen. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen war der 50-Jährige von seinem Board ins Wasser gefallen, ohne dass er sich dabei erkennbare Verletzungen zugezogen hätte. Sein 54-jähriger Begleiter habe sich kurz mit dem Mann unterhalten und angeboten, das durch den Wind abtreibende Board zu holen und mit an Land zu nehmen, schildert die Polizei. Der 50-Jährige habe währenddessen an Land schwimmen wollen. Seitdem sei er nicht mehr gesehen worden.

Umgehend war im und am großräumig abgesperrten See die Suche nach dem Vermissten angelaufen. Erst am späten Sonntagabend wurde die Suche unterbrochen und am Montag mithilfe von Polizeitauchern fortgesetzt.

Als erstes hatte am Sonntag die DRK-Wasserwacht, die am Oyter See eine Badeaufsicht unterhält, Suchmaßnahmen eingeleitet. Sofort alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Oyten und Achim, die DLRG-Ortsgruppe Otterstedt, das DRK aus Ottersberg und der Rettungsdienst des DRK. „Auch Schwimmer des Wakegardens waren im Uferbereich unterwegs“, berichtet Tobias Schone, Pressesprecher der Oytener Feuerwehr. Christoph 6 habe zwischenzeitlich aus der Luft unterstützt.

„Im weiteren Verlauf kam die Tauchgruppe der Berufsfeuerwehr Bremen zum Einsatz. Nachdem auch hier die Personalressourcen erschöpft waren, wurde die DLRG Verden alarmiert. Gegen 19.30 Uhr kam dann noch ein Spürhund der Rettungshundestaffel Oldenburg zum Einsatz. Dieser Hund schlug auf dem See mehrfach an einer Stelle an, aber die eingesetzten Taucher wurden im dunklen, tiefen See leider nicht fündig“, schildert Schone. Es sei ein sehr personalintensiver Einsatz gewesen – „gerade durch die diversen Spezialeinheiten“. Das Zusammenspiel der verschiedenen Organisationen habe gut funktioniert.

Mit Einbruch der Dunkelheit sei die Suche am Sonntag schwieriger geworden und „musste zur Ernüchterung aller Kräfte letztlich ohne Ergebnis abgebrochen werden“, berichtet der Feuerwehrsprecher.

Vom Ufer aus hält die Polizei den Kontakt mit den Tauchern im Wasser. © Nina Baucke