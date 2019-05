Ein Schwein im Glück

Ferkel Frederik lebt nach gelungener Flucht nun in Butjadingen

+ Ferkel Frederik im Glück: Der Kleine ist nach seiner erfolgreichen Rettung inzwischen auf einem Hof in Butjadingen untergekommen.

Oyten – „Es fehlte nur der Superman-Umhang“, sagt Bianca Martin über das Stunt-Ferkel, das vergangene Woche auf der A1 in Höhe der Gemeinde Oyten bei circa 90 Stundenkilometern von einem holländischen Tiertransporter geflogen war. Die Bremerin war unterwegs mit ihrer guten Freundin Kristiane Hansen. Sie nahmen die nächste Abfahrt, fuhren zurück und starteten die Aktion Schweinchen-Rettung. Ferkel Frederik überlebte nicht nur den Sturz, sondern hat bereits ein neues Zuhause in einem „Kuh-Altersheim“ in Butjadingen gefunden.