Schulstraße: Ein Dieb im Lokal aktiv

Oyten - Wer beobachtete den Dieb? Die Oytener Polizei fahndet nach einem 30 bis 35 Jahre alten Mann mit kurzen dunklen Haaren.

Er soll sich nach bisherigen Erkenntnissen am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in ein Lokal an der Schulstraße geschlichen haben und wird verdächtigt, dort ein Handy, einen Tablet-Computer und eine Geldbörse gestohlen zu haben. Der Schaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf mehrere hundert Euro.

Der Gesuchte war mit kurzer Hose und einer beigen Jacke bekleidet, von schlanker Statur und etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen, die Hinweise zur Identität des Täters geben könnten oder zur fraglichen Zeit an der Schulstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Oyten unter Telefon 04207/1285 entgegen.

