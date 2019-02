Schützen wollen Ersatz für Tennishalle

Sagehorn - Die Situation scheint festgefahren, das Verhältnis zwischen der Gemeinde Oyten und dem Schützenverein Sagehorn ist angespannt bis frostig. Viele Gespräche hätten bisher zu keinem Ergebnis geführt. Das erklärte die Vorsitzende des Schützenvereins Sagehorn, Beate Böse, auf dem Jahrestreffen am Freitagabend.

Denn was Generationen von Vereinsmitgliedern mit dem Schützenhaus und der Schießanlage an der Bahntrasse aufgebaut haben, steht nun durch die Verlegung des Bahnhofs auf der Kippe. Unklar ist momentan, was aus der Tennishalle wird, die der Verein in den vergangenen Jahrzehnten für seine Feste genutzt hat. Würde die Gemeinde die Halle abreißen, um auf dem Gelände Parkplätze für den neuen Bahnhaltepunkt zu bauen, gäbe es keinen Feierort mehr. Der Verein wehrt sich daher mit Händen und Füßen gegen den Abriss und schüttelt dabei einen Trumpf aus dem Ärmel. „Der Verein besitzt ein ewiges Nutzungsrecht. Entweder bleibt die Halle stehen. Oder die Gemeinde zahlt dem Verein für das Nutzungsrecht eine angemessene Ablösesumme“, sagte Vorsitzende Beate Böse.

Aber auch ein alternativer Vorschlag der Gemeinde kam beim Generaltreffen zur Sprache. „Die Halle bleibt stehen. Dafür möchte die Gemeinde vom Verein einen Teil der Grünfläche vor dem Schießstand kaufen, um dort Parkplätze zu bauen“, informierte Böse.

Hierzu lag ein Antrag des neuen zweiten Vorsitzenden August Benstein vor, den nach intensiver Diskussion eine große Mehrheit der Mitglieder annahm. Der Antrag lautete: „Zur Bestandswahrung der Vermögenswerte des Vereins möge die Versammlung beschließen, dass der Schützenverein einen Abriss der Tennishalle nur zustimmt, wenn mit der Gemeinde Oyten eine rechtsgültige Vereinbarung über die Errichtung einer neuen Unterkunft als Ersatz für das entfallene Nutzungsrecht erzielt wird. Weiterhin muss ein Grundstücksverkauf ausgeschlossen werden.“

Die festgefahrenen Gespräche könnten vielleicht wieder in Gang kommen. „Auf der Gründungsversammlung der Landjugend im Schützenhaus haben die beiden anwesenden Bürgermeisterkandidaten Sandra Röse und Heiko Oetjen Gesprächsbereitschaft signalisiert“, berichtete Böse.

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Neuer Vize-Vorsitzender anstelle von Reinhard Lüßen, der nicht wieder kandidierte, ist August Benstein. Auch Schriftführerin Tanja Kraas schied aus. An dem Abend blieb dieses Amt vakant. Zum neuen zweiten Schatzmeister wählte die Jahreshauptversammlung Jörn Häusler, zur neuen Jugendleiterin Sandra Stamm, zum neuen stellvertretenden Jugendleiter Michael Regenstein.

Zudem würdigte der Vorstand langjährige Vereinszugehörigkeit. Für 50 Jahre Treue zum Schützenwesen ehrte er Hugo Robin. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Ruth Lankenau und Heike Osmers ausgezeichnet, für 25 Jahre Hans-Ullrich Ihlenfeldt, Horst Hallmann und Hermann Wahlers und für 15 Jahre Petra Runge-Seidel. Die Verdienstnadel des Kreisschützenverbandes Achim in Bronze erhielten Heide Krafzig und Petra Runge-Seidel, die Verdienstnadel in Silber bekam Carsten Seidel überreicht.

Das Schützenfest 2019 will der Verein am Wochenende 10. und 11. August feiern. Als Veranstaltungsort ist erneut die Tennishalle an der Bahn vorgesehen - wenn sie dann noch steht. woe