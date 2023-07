Schotter statt Asphalt

Von: Petra Holthusen

Der Asphaltbelag des welligen Posthornwegs soll gegen Schotter ausgetauscht werden. © Holthusen

Oyten – Straßenbaustellen haben in Oyten gerade Hochkonjunktur. In Richtung Achim ist die Landesstraße wegen des Kreiselbaus an der A1 gesperrt, in Richtung Fischerhude die Kreisstraße wegen der dringend erforderlichen Fahrbahnsanierung. Baustellen und die zwangsläufig damit verbundenen Unannehmlichkeiten betreffen aber nicht nur Auto- und Lkw-Fahrer. Berufspendler Hans-Hermann Hein ist Pedelec-Fahrer und sorgt sich um seine Radstrecke – den Posthornweg durch die Sagehorner Wümmewiesen.

Dessen Asphaltdecke soll im Rahmen einer Sanierung durch Schotter ersetzt werden. „Das würde bedeuten, dass eine Nutzung mit dem Fahrrad praktisch nicht mehr möglich ist“, meint Hein. Für Michael Bruns, Tiefbau-Chef in der Oytener Gemeindeverwaltung, ist die Sanierung in der geplanten Form jedoch unabweisbar: Mit Blick auf den landwirtschaftlichen Verkehr sei sogar „Gefahr in Verzug“, sagt Bruns.

Hans-Hermann Hein lebt in Lilienthal-Seebergen und arbeitet in Oyten. Sieben Monate im Jahr pendelt er mit dem Pedelec durch die Wümmewiesen zur Arbeit und zurück. Zu seiner gut zehn Kilometer langen Wegstrecke gehört der Posthornweg, der von der Wümmediele in Sagehorn am alten Klärwerk vorbei über das ehemalige Wehr im Wümme-Südarm führt und in der Verlängerung weiter nach Fischerhude und Seebergen.

Als Hein gestern Morgen auf dem Posthornweg die Straßenbaufirma antraf, die im Auftrag der Gemeinde Oyten den Asphalt abfräsen soll, traf ihn fast der Schlag. Dass der landwirtschaftliche Weg für die Arbeiten vorübergehend gesperrt werden wird, ist für Hein noch zu verkraften, dass er aber geschottert werden soll, macht den Weg nach seiner Ansicht für Radler unbefahrbar: „Es wurde im vergangenen Jahr bereits ein circa 50 Meter langes Stück auf diese Art instandgesetzt, und das war jedes Mal ein Kampf, da drüber wegzukommen. Besser wurde es erst, als der Schotter durch Fahrzeuge so weit verteilt war, dass wieder genug Asphalt sichtbar wurde“, schildert Hein.

„Dass der zwar hügelige, aber zumindest oberflächenglatte Asphaltbelag mit Schotter aufgefüllt werden soll“, ist Hein völlig unverständlich: „Im Angesicht der Tatsache, dass die meisten Kommunen darüber nachdenken, wie sie ihre Wege fahrradfreundlicher gestalten können, ist dieses Vorhaben eine Farce und zwingt nicht nur mich wieder zurück aufs Auto.“

Der wegen des vielen Torfs im Untergrund und der dortigen Wasserverhältnisse stark arbeitende Asphalt hat nach Worten von Bauamtsmitarbeiter Bruns aus dem Posthornweg eine Berg-und-Tal-Strecke gemacht, mit der landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht klarkämen: „Gespanne schaukeln sich auf und drohen umzukippen.“ Ziel ist es laut Bruns, in den Wümmewiesen keinen Asphalt mehr einzubringen, sondern im Gegenteil den bestehenden Belag abzufräsen, die Wege zu schottern und so für den landwirtschaftlichen Verkehr zu ebnen.

Eigens für den Fahrradverkehr solle als oberste Schicht des neuen Fahrbahnbelags eine ganz feine Kiesschicht aufgebracht werden: „So bleibt der Posthornweg sehr wohl als Fahrradstrecke erhalten“, betont Bruns, der selbst Radfahrer ist. „Radfahrer werden damit klarkommen können“, ist der Bauamtsvertreter von der Lösung überzeugt.

Der für gestern geplante Beginn der Sanierung des Posthornwegs auf einer Länge von 1000 Metern wurde aus technischen Gründen übrigens noch mal kurzfristig verschoben – laut Bruns bis in die Zeit nach den Sommerferien.