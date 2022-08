Rund 1300 Interessierte erleben Tag der offenen Tür der Feuerwehr Oyten

Von: Tobias Woelki

Wette gewonnen: Die Marke von 1000 Besuchern knackte die Ortsfeuerwehr Oyten am Tag der offenen Tür locker. © -

Oyten – Als voller Erfolg erwies sich der Tag der offenen Tür bei der Ortsfeuerwehr Oyten. Zu diesem Event hatten die Brandschützer als Höhepunkt diverser Veranstaltungen anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens für Sonntag eingeladen. Die Resonanz war zeitweise so enorm, dass die Besucher an manchen Mitmachaktionen Schlange standen. Bei bestem Sommerwetter nutzten sehr viele Familien die Gelegenheit, sich bei der Ortswehr eingehend umzuschauen.

„Ortsbrandmeister Jens Rebers hatte mit seiner Mannschaft gewettet, dass die Marke von 1 000 Besuchern nicht erreicht wird. Aber dieser Wert wurde sogar noch um mindestens 300 Personen übertroffen“, berichtet Tobias Schone, Pressesprecher der Ortsfeuerwehr Oyten. Folglich lösten Jens Rebers und sein Stellvertreter Volker Jaentsch ihren Wetteinsatz gleich ein – und mussten einige Runden im Überschlagsimulator über sich ergehen lassen.

Große und Kleine betrachten staunend den Überschlagsimulator. © Woelki

Das nahm Rebers aber offenbar gern in Kauf: „Wir freuen uns sehr darüber, was wir an Wertschätzung aus der Bevölkerung mit diesem Besucheransturm erfahren“, erklärte Oytens Ortsbrandmeister sichtlich zufrieden.

Für die Besucher standen alle Türen offen und so konnten sie sich staunend über die Anzahl der Spinde oder die Größe und Ausstattung der Räumlichkeiten informieren. Besondere Ausrüstungsgegenstände wie Atemschutzgeräte und Schutzanzüge konnten die Neugierigen hautnah erleben.

Zudem präsentierten die Ortswehren Oyten und Bassen ihren beachtlichen Fuhrpark. Die Erwachsenen ließen sich von Helfern beim sogenannten „Tech-Talk“ die Technik erklären, während die Kinder die Einsatzfahrzeuge auf ihre Art erkundeten, indem sie ins Führerhaus kletterten, erst mal alles anfassten und – bei abgestelltem Motor – möglichst viel „ausprobierten“. Spiele für die Jüngsten bot auch die Jugendwehr an. „Alle Spiele mit Wasser waren der Renner“, schmunzelte Oytens Feuerwachenchef.

Dicht umlagert war nicht nur die Hüpfburg. Nebenan standen die großen und kleinen Besucher an, um einmal in einem Überschlagsimulator zu erleben, wie es sich anfühlt, wenn man angeschnallt ist und sich das Auto überschlägt.

Darüber hinaus stellte die Ortsfeuerwehr Oyten ihre neueste Errungenschaft, die Drehleiter, vor. Daneben war auch das Vorgängermodell aufgestellt. „Das wird die Gemeinde Oyten verkaufen oder versteigern“, so Rebers.

Alte und neue Technik auf einen Blick. © -

Mit kurzweiligen Vorführungen demonstrierten die Feuerwehrleute, welche Gefahren von einem Fettbrand in der Küche oder dem falschen Umgang mit einem Gasbrenner im Garten ausgehen können. „Das selbst gesteckte Ziel der Oytener war erreicht, weil beispielsweise direkt nach der Vorführung gefragt wurde, wo man Löschdecken erstehen kann“, berichtet Schone. Auch für Essen und Trinken hatten die Floriansjünger gesorgt. Trotz vieler Helfer, auch aus den Familien der Brandschützer, bildeten sich an den Ständen mit Bratwurst, Pommes Frites, Kuchen und Getränken „teilweise lange, aber geduldige Warteschlangen“.

Als gegen 18 Uhr die letzten Besucher ihre Runde über den Platz vor dem Feuerwehrhaus drehten, klang mit dem Tag der offenen Tür auch der Veranstaltungsreigen zum 125-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Oyten aus.