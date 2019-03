Rummel, Bummel, Straßenfest

Auf viel Publikum beim Oytener Frühlingsfest am 31. März freuen sich (v.li.) Marktmeister Manfred Masanek, Bürgermeister Manfred Cordes und VdS-Vorsitzender Hans-Joachim Blohme. Auch eine Fundfahrräder-Versteigerung gehört zum bunten Programm. Foto: Keppler

Oyten – Wenn Oytens Bürgermeister Manfred Cordes am Sonntag, 31. März, pünktlich um 11 Uhr auf dem Busbahnhof an der für den Verkehr gesperrten Hauptstraße offiziell das Frühlingsfest eröffnet, ist das ein einmaliger Moment. Zum einen, weil es eine Festeröffnung durch den Bürgermeister noch nie gegeben hat, zum anderen, weil Oyten im Mai einen neuen Bürgermeister wählt und diese erste auch die letzte Frühlingsfesteröffnung von Cordes sein wird.

Veranstalter des Frühlingsfestes mit verkaufsoffenem Sonntag ist die Vereinigung der Selbstständigen (VdS) in Oyten um ihren Vorsitzenden Hans-Joachim Blohme und Marktmeister Manfred Masanek. Wie immer wird für den Rummel und Bummel auf der Marktmeile der Verkehr verbannt: Es gibt eine Vollsperrung der Hauptstraße vom Busbahnhof bis zum neuen Aldi – die Umleitungen sind ausgeschildert.

Für musikalische Unterhaltung auf der mit Buden und Ständen bestückten Festmeile sorgt nachmittags der Spielmannszug Sagehorn-Baden buchstäblich mit Pauken und Trompeten.

Ab etwa 11.15 Uhr versteigert die Gemeinde auf dem Busbahnhof Fundsachen, vorwiegend Fahrräder. Vize-Verwaltungschef Axel Junge schwingt als Auktionator den Hammer. „Der Keller am Bauhof ist voll. Alles muss raus“, so Bürgermeister Cordes.

Für die jüngsten Festbesucher gibt es auf der frühlingshaften Hauptstraße um 13, 14.30 und 16 Uhr eine Vorführung vom Puppentheater Harry Hoppe aus Kiel.

Bereits ab 8.30 Uhr ist der Aufbau für den Flohmarkt entlang der Hauptstraße zwischen Stader Straße und Bremer Breden möglich. Interessierte Standbetreiber können sich noch bei Marktmeister Masanek unter der Telefonnummer 0171 / 9937000 anmelden. Die Standgebühr beträgt 2,50 Euro pro Meter.

Zum entspannten Bummeln und Shoppen laden nicht nur die von 13 bis 18 Uhr geöffneten Geschäfte ein, sondern auch Standbetreiber auf der Straße – sowohl professionelle Verkäufer als auch Akteure aus Oyten. So bieten Schüler der IGS selbstgemachte Produkte an und lassen im Rahmen eines Physikprojekts einen mit Kameras ausgestatteten Heliumballon steigen. Der Liederkranz Oyten backt frische Waffeln, und der DRK-Ortsverein bietet Eintopf an.

Kulinarische Genüsse von herzhaft bis süß, von Bratwurst, Puffern und Fleischspießen über asiatische Leckereien und Fischbrötchen bis hin zu Schmalzkuchen und Eis lassen keine Wünsche der Festbesucher offen. Darüber hinaus haben Stände mit Kunsthandwerk, Gartendeko, Gewürzen, Honigprodukten, Tees, Ölen und Näharbeiten Nützliches und Schönes zu bieten. Ein Hingucker wird ein live arbeitender Kettensägekünstler sein, und als besondere Vergnügung bietet der Trike-Club Bremen wieder Rundfahrten an, deren Erlös für einen guten Zweck bestimmt ist.

Abgerundet wird das Marktprogramm von der Autoschau örtlicher Händler, die im Open-Air-Salon neueste Modelle ausstellen und zum Probesitzen einladen.

In direkter Nachbarschaft zur Festmeile lädt an dem Sonntag übrigens der Heimatverein zum ersten Backfest des Jahres ein: Am Heimathaus gibt’s dann den beliebten Butterkuchen. kr