Rüdiger Nehberg kommt

Oyten - Von Petra Holthusen. Die Beschneidung ihrer Genitalien ist mit das Grausamste, was Millionen Frauen und Mädchen jedes Jahr weltweit, vor allem in Afrika, angetan wird. Topmodel Waris Dirie („Wüstenblume“), die als Fünfjährige in Somalia die unmenschliche Prozedur erlitt, machte als erste Prominente das Thema öffentlich. Seit 20 Jahren kämpfen auch der Abenteurer und Menschenrechtsaktivist Rüdiger Nehberg (84) und seine Frau gegen die weibliche Genitalverstümmelung, die ebenso wie drohende Zwangsheirat ein Fluchtgrund für Frauen ist. Anlass für die Integrationsbeauftragte der Gemeinde Oyten, Christa Junge, Rüdiger Nehberg zu einem Vortrag in den Rathaussaal einzuladen.

Zwischen Auftritten in Graz, Hamburg und Würzburg fand sich im Kalender der Nehbergs für den 25. Oktober ein Termin für das kleine Oyten. „Querschnitt durch ein aufregendes Leben“, so ist die anderthalbstündige, reich bebilderte Live-Reportage des populärem Weltreisenden und Autors zahlreicher Bücher und Filme überschrieben. Aufregend scheint leicht untertrieben als Attribut für das Leben Nehbergs, der auf einem Floß über den Atlantik fuhr, auf eigene Faust Wüsten durchquerte und sich im Regenwald aussetzen ließ.

Survival (englisch für Überleben), das ist für „Sir Vival“ Nehberg die Kunst, scheinbar ausweglose Situationen zu überstehen, sich auf Urinstinkte und Urfertigkeiten rückzubesinnen, vom Luxus der Zivilisation unabhängig zu machen – und damit dem eigenen Leben völlig neue Dimensionen zu verleihen. Am Anfang seiner spektakulären Survival-Expeditionen standen für den jungen Nehberg Neugier auf die Welt und Lust am Risiko. Je mehr er von dieser Welt sah, umso stärker wurde sein Antrieb, sich gegen ihre Bedrohungen einzusetzen. Aus dem Abenteurer wurde ein Aktivist für Menschenrechte. Fast zwei Jahrzehnte lang kämpfte er für das Überleben der Yanomami in Brasilien. Danach nahm er den Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung auf. Für sein erfolgreiches Engagement wurde Nehberg vielfach ausgezeichnet.

Im September 2000 gründeten er und seine Frau die Menschenrechtsorganisation „Target“. 2006 organisierte und finanzierte Target eine Konferenz an der Universität in Kairo, als deren Ergebnis führende islamische Rechtsgelehrte die Praxis der Genitalverstümmelung verurteilten. Diese wird auch nicht aus dem Islam, sondern mit Traditionen begründet, aber die betroffenen Frauen sind zumeist Muslimin. Nehbergs Strategie ist einzigartig, weil sie nicht gegen, sondern mit dem Islam und seinen Führern arbeitet: „Wir verfolgen das Ziel, den Brauch in allen Ländern als unvereinbar mit dem Koran und der Ethik des Islam zu erklären, als Gottesanmaßung und Sünde.“ Target arbeitet in 38 Ländern zusammen mit Imamen in Moscheen an der Verbreitung des „Goldenen Buchs“, das durch Religionsgutachten hochrangiger Gelehrter des Islam zur Aussage hat: „Weibliche Genitalverstümmelung ist Sünde und verstößt gegen höchste Werte des Islam.“ So gelange die Kunde von der Moschee bis in die entlegensten Winkel des Landes: „Damit werden die Mädchen und Frauen aktiv und nachhaltig geschützt“, erklärt Nehberg.

Als Vortragsreisender will Nehberg vermitteln, dass sich niemand für zu gering halten solle, die Welt zu verändern. „Das passt auch für Oyten“, findet Integrationsbeauftragte Christa Junge. Seit sich das Netzwerk um Junge und „Oyten hilft“ mit Fluchtursachen von Frauen befasst, ist Genitalverstümmelung ein Thema. „Die drohende Beschneidung von Frauen und ihren Töchtern, eine unvorstellbare, ganz fürchterliche Grausamkeit, ist ein anerkannter Fluchtgrund“, erinnert Bärbel Kappler von „Oyten hilft“, die große Bewunderung für den entschlossenen und mutigen Einsatz von Nehberg hegt.

Ihn und seine Menschenrechtsorganisation zu unterstützen – auch unter dem Aspekt der Bekämpfung von Fluchtursachen –, dazu will Oyten mit dem Vortragsabend beitragen. Nehberg zu engagieren, ist allerdings „nicht ganz günstig“, so Christa Junge. Um den Auftritt in Oyten zu verwirklichen, tritt deshalb nicht zum ersten Mal eine große Koalition der besonderen Art in Aktion: Neben der Gemeinde und dem Verein „Oyten hilft“ unterstützen der Rotary-Club Oyten und der Lions-Club Oyten/Achim die Veranstaltung finanziell.

Spenden statt Eintritt

Der Eintritt zu Rüdiger Nehbergs Live-Reportage „Querschnitt durch ein aufregendes Leben“ am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Oytener Rathaussaal ist frei. Stattdessen bitten die Veranstalter um Spenden für Nehbergs Organisation „Target“, die gegen die weibliche Genitalverstümmelung kämpft. Auf Wunsch erhalten Geldgeber vor Ort gegen Bares eine Spendenquittung. Einlass in den Saal ist ab 18 Uhr. Platzreservierungen sind nicht nötig, aber möglich per Mail an christa.junge@oyten.de und unter Telefon 04207/914045.