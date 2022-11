Rudelsingen am Oytener Rathaussee

Von: Lisa Duncan

Laden zum weihnachtlichen Rudelsingen ein: (v.l.) Nina Vogelsang, Werner Gerken, Margret Lueßen und Manfred Masanek. © Duncan

Zum weihnachtlichen Rudelsingen am Oytener Rathaussee laden Nina Vogelsang und Margret Lueßen in Kooperation mit Oytens Marktmeister Manfred Masanek für Donnerstag, 1. Dezember, ab 18 Uhr ein. Schon vor einer Weile hatte Nina Vogelsang vorgehabt, ein offenes Outdoor-Singen bei Kerzenschein am Rathaussee zu organisieren. Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen ging dies aber lange nicht.

Als sie Margret Lueßen davon erzählte, war diese sofort für die Idee zu haben und schrieb zur stimmlichen Verstärkung die örtlichen Chöre an. Der Oytener Pastor Michael Weiland moderiert die Veranstaltung, für die Technik ist Herbert Jäger verantwortlich. Und am Stand des Heimatvereins kann der Abend anschließend bei Glühwein und Punsch gemütlich ausklingen. „Wir finden die Idee gut, und sie passt zum Wochenmarkt“, sagt der Vorsitzende Werner Gerken. Liedtexte werden als bekannt vorausgesetzt und jeder kann mitmachen. Einzige Bedingung: „Jeder sollte eine Kerze, eine Laterne oder ein Windlicht mitbringen, damit sich das Licht im See spiegelt“, so Vogelsang.