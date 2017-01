Auf dem roten Teppich beim „Feuerwehr-Oscar“ in Ulm

Auf dem roten Teppich bei der Verleihung des „Feuerwehr-Oscars“, des Conrad Dietrich Magirus Awards 2016 in Ulm: die für einen Sonderpreis nominierten Bassener Feuerwehrfrauen, flankiert von ihren männlichen Begleitern aus der Ortsfeuerwehr.

Bassen / Ulm - „Es war ein supertoller Tag!“, schwärmt Imke Höge. Zwar endete besagter Tag nicht mit der erhofften Überreichung eines „Feuerwehr-Oscars“ an Imke Höge und ihre Frauen-Wettbewerbsgruppe von der Freiwilligen Feuerwehr Bassen. Aber allein die Besichtigung des Magirus-Werks, das Dabeisein bei der abendlichen Gala zur Verleihung des Conrad Dietrich Magirus Awards 2016 und das ganze Drumherum „waren die Reise nach Ulm absolut wert“, sagt die Bassener Feuerwehrfrau, die mit ihrer Truppe für den Sonderpreis für Soziales Engagement nominiert war.

„Kameradschaft kennt kein Geschlecht“, unter diesem Motto wollten die Bassener Feuerwehrfrauen für das vermehrte Engagement und die zunehmende Bedeutung von Frauen in den Freiwilligen Feuerwehren Werbung machen – und bewarben sich als einzige weibliche Wettbewerbsgruppe in der Region im vergangenen Jahr um den Sonderpreis für Soziales Engagement bei der Vergabe des alljährlichen Conrad Dietrich Magirus Awards – des „Oscars“ der Feuerwehr-Branche.

Einladung nach Ulm macht Truppe stolz

Allein, dass die hochkarätige Feuerwehr-Fachjury des Wettbewerbs sie für das Finale nominierte und zur Verleihung nach Ulm einlud, machte die Truppe superstolz. Neben Gruppenführerin Imke Höge, seit 15 Jahren in der Ortsfeuerwehr Bassen aktiv und zudem als Jugendfeuerwehrwartin engagiert, gehören Maschinistin Birgit Garbes, Vanessa Viergutz, Paulina Blohme, Jana Schlau, Fiona Böse, Jasmin Swigon, Nina Mindermann und Jana Grobler der Frauen-Wettbewerbsgruppe der Bassener Feuerwehr an. Dass sie es feuerwehrtechnisch richtig gut „drauf hat“, zeigte die Truppe vorigen Sommer im Wettstreit mit den Männer-Gruppen bei den Gemeinde- und den Kreiswettbewerben der Freiwilligen Feuerwehren.

In aller Herrgottsfrühe machten sich die Bassenerinnen in der Nacht zu Freitag auf den Weg zum Bahnhof, um pünktlich am Mittag in Ulm anzukommen. Da nur sechs der neun Feuerwehrfrauen die Reise zeitlic

+ Die Sängerin Ramona Nerra begleitete die feierliche Preisverleihung in Ulm. h einrichten konnten, durften vier männliche Feuerwehr-Kollegen die auf zehn Teilnehmer festgelegte Delegation auffüllen. Nach einem Mittagessen in der Kantine des weltweit liefernden Feuerwehrfahrzeug-Herstellers Magirus wurden die Gäste durch das Werk geführt – und „zu sehen, wie Drehleitern und Löschfahrzeuge hergestellt werden, war super interessant“, erzählt Imke Höge nachhaltig beeindruckt, „es war für uns alle sehr überraschend zu sehen, wie viel Handarbeit in so einem Fahrzeug steckt. Alles wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt.“

Gewinner stehen stellvertretend für Hunderttausend Einsatzkräfte

Danach ging's zum Schickmachen ins Hotel – und weiter zum Congress Centrum Ulm, wo sich 700 Feuerwehrleute und Gäste aus aller Welt zur Verleihung des Conrad Dietrich Magirus Awards einfanden. Ein Gala-Abend mit Show, spektakulären Bildern von Einsätzen der nominierten Feuerwehren und mit viel Lob für die Helfer und Retter: „Feuerwehren leisten einen enormen Beitrag für unsere Gesellschaft“, so Magirus-Geschäftsführer Marc Diening, „die Gewinner des Conrad Dietrich Magirus Awards 2016 stehen stellvertretend für die vielen hunderttausend Einsatzkräfte, die jeden Tag für die Gesellschaft weltweit ihre Gesundheit und ihr Leben riskieren.“

„Am Ende sollte es in unserer Kategorie leider nicht zum Sieg reichen, aber eigentlich waren alle Feuerwehren, die dort waren, eh schon Sieger“, bilanzieren die Bassener Feuerwehrfrauen, „im Anschluss gab es dann noch ein leckeres Buffet und es konnten einige Kontakte geknüpft werden.“ Mit unvergesslichen Eindrücken ging's also am nächsten Tag zurück nach Hause.

Den Sonderpreis für Soziales Engagement erhielt übrigens die Freiwillige Feuerwehr Erkrath: Mit ihrem pinken Einsatzfahrzeug hatten die Kameraden Spenden für das Kinderhospiz Regenbogenland in Düsseldorf gesammelt und am Ende mehrere tausend Euro für das Kinder- und Jugendhospiz in Düsseldorf übergeben können.

Den „Oscar“ als „Nationales Feuerwehrteam des Jahres 2016“ nahm an dem Abend in Ulm die Freiwillige Feuerwehr Lehrte aus Niedersachsen in Empfang – für ein spezielles effektives Rettungskonzept bei Einsätzen auf der Autobahn.

pee