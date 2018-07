DLRG Otterstedt freut sich über Neuanschaffung

Die DLRG Otterstedt hat das neue Rettungsbrett bereits in ihr Training integriert.

Ottersberg - Freude bei der DLRG-Ortsgruppe Otterstedt: Dank einer finanziellen Unterstützung der Gemeinde Ottersberg konnte ein dringend benötigtes Rettungsbrett angeschafft werden.

„Für uns ist das eine große Erleichterung“, berichtet Olaf Jürgens, Vorsitzender der örtlichen DLRG, und macht auf die Vorzüge der neuen Errungenschaft aufmerksam: Das Rettungsbrett zeichne sich durch eine gute Wendigkeit und Manövrierbarkeit in flachem sowie auch bewegtem Wasser aus, wodurch die Retter schneller und sicherer zu ihrem Ziel gelangen könnten. Zudem sei das neue Rettungsbrett leichter als die alten Surfbretter und es gebe Haltemöglichkeiten für Retter und Schwimmer.

„Wir unterstützen die DLRG gerne bei ihrer wichtigen Aufgabe“, erklärt Bürgermeister Horst Hofmann und erinnert daran, dass die DLRG-Ortsgruppe Otterstedt gemeinsam mit der Ortsgruppe Verden den Wasserrettungsdienst im gesamten Landkreis Verden sicherstellt.

Die freiwilligen Helfer der DLRG werden bei Unglücken auf Gewässern auf den Plan gerufen, da sie speziell für solche Einsatzsituationen ausgebildet und geschult sind. Das Training findet im Otterbad statt. In der Sommersaison besetzen die ehrenamtlich Aktiven bei gutem Wetter und entsprechendem Badebetrieb die DLRG-Wache am Otterstedter See.