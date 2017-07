Reiterhof offenbar Diebesziel

Sättel und Zaumzeug sind verschwunden

OYTEN - Von einem Reiterhof am Meyerdamm in Oyten sind am Dienstagabend oder in den darauffolgenden Nachtstunden nach Polizeiangaben mehrere Sättel und Zaumzeug verschwunden. Die Besitzer gehen von Diebstahl aus. Der Schaden beläuft sich demnach auf mehrere tausend Euro.